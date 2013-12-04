یکی دیگر از سرکردگان طالبان در افغانستان کشته شد

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از شینهوا، "عابد الله سید خیل" رئیس پلیس ولایت کونر اعلام کرد که یکی از سرکردگان طالبان موسوم به "مولوی عطا الله" و پنج نفر از همراهانش در حمله هواپیماهای بدون سرنشین آمریکا در شرق افغانستان کشته شدند.



وی افزود: هواپیمای بدون سرنشین آمریکا دو موشک را به نشست طالبان در ولایت کونر شلیک کرد که بر اثر این حمله سرکرده این گروه جان خود را از دست داد، این درحالیست که سرکردگان طالبان هنوز در این باره اظهار نظر نکرده اند.



خبر دیگر اینکه در پی شلیک 20 موشک از سوی طالبان در شماری از مناطق افغانستان دو غیرنظامی افغانی زخمی شدند.