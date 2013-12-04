پیگیری حل مشکلات ورزشکاران معلول و جانباز خراسان رضوی/ اعضای تیم ملی تیراندازی تجلیل شدند

هادی رضایی در گفتگو با خبرنگار مهر، اظهار کرد: جانبازان و معلولان خراسان رضوی جزء پر افتخارترین ورزشکاران کشور محسوب می شوند.

وی افزود: هیات ورزش های جانبازان و معلولان استان با توجه به امکانات و فضای محدودی که دارد همواره در تلاش بوده تا بتواند در حد توان و مقدوراتش از این ورزشکاران تقدیر کرده و روحیه تازه ای در کالبد ورزش جانبازان و معلولان استان بدمد.

رضایی بیان کرد: در همین راستا هیات ورش های جانبازان و معلولان استان همزمان با روز جهانی معلولان از دو ملی پوش کشورمان که به تازگی از مسابقات جهانی تیر اندازی با کمان تایلند بازگشته اند تقدیر بعمل آورد.

وی افزود: در این مراسم که با حضور جمع کثیری از خانواده ورزش های جانبازان و معلولان استان برگزار شد از کلثومه غلامی و زهره ابراهیمی مربی و ورزشکار رشته تیر اندازی با کمان تقدیر بعمل آمد.

رئیس هیات ورز های جانبازان و معلولان خراسان رضوی همچنین با اشاره به دیگر هدف هیات از برگزاری این مراسم گفت: در این مراسم صمیمی ورزشکاران جانباز و معلول مشکلاتشان را با مسئولان هیات در میان گذاشتند که بنده به عنوان مسئول هیات به صورت جدی پیگیر حل مشکلات این ورزشکاران خواهم بود.

وی همچنین از حضور دو ورزشکار بانوی مشهدی در مجتمع آموزشی گلریزان مشهد خبر داد و اظهار کرد: حضور مریم ترابی و فاطمه محمدی دو ورزشکار معلول و موفق استان در این مجتمع و بیان بخشی از خاطراتشان فضای مجتمع را تحت تاثیر قرار داد.

رضایی اظهار کرد: در صورتی که مسئولان به ورزش های جانبازان و معلولان توجه بیشتری نشان دهند بسیاری از افسردگی ها یا ناراحتی های روحی که ممکن از بر اثر نقصان جسمی بویژه در بین نوجوانان و جوانانی که دچار معلولیت شده اند از بین خواهد رفت ضمن اینکه سلامتی این دسته از عزیزان با انجام ورزش های روزمره و حرفه ای بیمه خواهد شد.