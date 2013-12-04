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۱۳ آذر ۱۳۹۲، ۱۰:۲۳

نبیان:

آزادراه در شهرهای مازندران ایجاد می شود

آزادراه در شهرهای مازندران ایجاد می شود

ساری - خبرگزاری مهر: معاون امور عمرانی استاندار مازندران، از برنامه‌ریزی برای ایجاد آزاد راه در شهرهای استان خبر داد و افزود: طرح مطالعاتی احداث آزاد راه در استان به اتمام رسیده است.

به گزارش خبرنگار مهر، علی نبیان صبح چهارشنبه در جمع مسئولان استان، توسعه ریلی استان را از دیگر برنامه‌های این معاونت اعلام کرد و بيان داشت: ایجاد ریل از ساری تا غرب مازندران در دستور کارم قرار می‌گیرد که با ایجاد حمل و نقل ریلی بخش مهمي از ترافیک مازندران تا گیلان برطرف می‌شود.

نبيان دیگر دغدغه جدی مازندران را ساماندهی زباله در این استان اعلام کرد و گفت: برای رفع مشکل زباله نیاز به عزم جدی است و شهرهای که در امر زباله با مشکل جدی مواجه هستند برای رفع مشکل باید از طریق وزارتخانه مشکل‌شان حل و فصل شود.

معاون عمراني استاندار همچنين بر هویت‌بخشی به شهرهای مازندران و استفاده از الگوي معماري ايراني اسلامي در شهرها تاكيد كرد.

معاون امور عمراني استاندار مازندران گفت: باید تلاش کنیم حماسه اقتصادی که مدنظر رهبر انقلاب اسلامی است در کشور تحقق یابد.

وی تصریح کرد: برای توسعه مازندران نیاز است برخی پروژه‌های به زمین‌مانده مازندران را به اتمام برسانیم.

وي یکی از موضوعات مهم استان را بحث آمایش سرزمین عنوان کرد و گفت: در آمایش سرزمین کلان‌نگری مطرح است و کسانی که دل در گروی این نظام و انقلاب دارند باید برای تحقق این موضوع همکاری مناسبی داشته باشند.

نبيان یکی از مباحث مهم مازندران را تغییر رویکرد در حمل و نقل اعلام کرد و اذعان داشت: برای توسعه حمل و نقل نیاز به همکاری مسئولان راه و شهر سازی مازندران است.
 

کد مطلب 2188517

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