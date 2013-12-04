آزادراه در شهرهای مازندران ایجاد می شود

به گزارش خبرنگار مهر، علی نبیان صبح چهارشنبه در جمع مسئولان استان، توسعه ریلی استان را از دیگر برنامههای این معاونت اعلام کرد و بيان داشت: ایجاد ریل از ساری تا غرب مازندران در دستور کارم قرار میگیرد که با ایجاد حمل و نقل ریلی بخش مهمي از ترافیک مازندران تا گیلان برطرف میشود.
نبيان دیگر دغدغه جدی مازندران را ساماندهی زباله در این استان اعلام کرد و گفت: برای رفع مشکل زباله نیاز به عزم جدی است و شهرهای که در امر زباله با مشکل جدی مواجه هستند برای رفع مشکل باید از طریق وزارتخانه مشکلشان حل و فصل شود.
معاون عمراني استاندار همچنين بر هویتبخشی به شهرهای مازندران و استفاده از الگوي معماري ايراني اسلامي در شهرها تاكيد كرد.
معاون امور عمراني استاندار مازندران گفت: باید تلاش کنیم حماسه اقتصادی که مدنظر رهبر انقلاب اسلامی است در کشور تحقق یابد.
وی تصریح کرد: برای توسعه مازندران نیاز است برخی پروژههای به زمینمانده مازندران را به اتمام برسانیم.
وي یکی از موضوعات مهم استان را بحث آمایش سرزمین عنوان کرد و گفت: در آمایش سرزمین کلاننگری مطرح است و کسانی که دل در گروی این نظام و انقلاب دارند باید برای تحقق این موضوع همکاری مناسبی داشته باشند.
نبيان یکی از مباحث مهم مازندران را تغییر رویکرد در حمل و نقل اعلام کرد و اذعان داشت: برای توسعه حمل و نقل نیاز به همکاری مسئولان راه و شهر سازی مازندران است.
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