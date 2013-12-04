دعوت از ایران برای حضور در اجلاس گروه هشت/ آمریکا به دنبال رابطه پایاپای با ایران نیست

به گزارش خبرنگار مهر، حجت الاسلام سید عباس نبوی سه شنبه شب در مناظره با صادق زیباکلام با موضوع" رابطه ایران با آمریکا" با اشاره به مذاکرات هسته ای ژئو اظهار داشت: دکتر ظریف در این مذاکرات برای احقاق حقوق ملت ایران بسیار تلاش کرد و عزم جدی و راسخ مقامات و ملت ایران را به دنیا نشان داد و ثابت کرد که ما در مذاکرات جدی هستیم.

این استاد حوزه علمیه قم گفت: امروز دنیا حق غنی سازی ایران را به رسمیت می شناسد و تعهد طرفین به اجرای توافقنامه مهم ترین اصل پایبندی به مذاکرات است.

وی ادامه داد: ایران هرگز به دنبال دستیابی به سلاح هسته ای نبوده و این امر هیچ نفع و منفعتی را برای ما به همراه ندارد و از ذکر این نکته نیز نباید مغفول ماند که ساخت بمب هسته ای شرعا حرام بوده و از لحاظ انسانی نیز اقدامی ناپسند و مردود است.

مذاکرات زمانی موثر است که کارکرد لازم را داشته باشد

حجت الاسلام نبوی با بیان اینکه بحث مذاکرات همواره وجود دارد و مهم این است که مذاکرات کارکرد لازم را داشته باشد، اذعان داشت: هراس آمریکایی از پیشرفت ایران باعث شد که به سرعت در پی چاره جویی باشند.

وی تصریح کرد: از ایران برای حضور در اجلاس گروه هشت دعوت شده است که در این اجلاس کشورهای 1+5 به همراه ژاپن و ایتالیا حضور دارند و جالب اینجاست که تنها کشوری که در این اجلاس کاپیتولاسیون را قبول نکرده و مستقل است ایران اسلامی است.

مخالفت با کاپیتولاسیون آغاز دشمنی های آمریکا با ایران

وی روابط تیره و تار ایران با آمریکا در ابتدای امر را مربوط به رژیم پهلوی ندانست و گفت: مشکل اصلی از زمان کاپیتولاسیون و سخرانی رهبر کبیر انقلاب( ره) در آبان ماه سال 43 آغاز شد، زیرا کاپیتولاسیون در واقع به نوعی تامین کننده سلطه گری آمریکا بر سایر کشورها بود و ایران تنها کشوری است که بر دهان کاپیتولاسیون زده است.

این استاد حوزه علمیه قم گفت: با تلاش ها و رهبری های دلسوزانه امام خمینی( ره) و مقابله با کاپیتولاسیون امروز ایران کشوری مستقل و آزاد است.

حجت الاسلام نبوی تصریح کرد: اما کشورهایی نظیر فرانسه وانگلیس نیز که کاپیتولاسیون را قبول کرده اند از طرف مقابل امتیاز گرفتند و امروز آلمان نیز در تلاش است تا این قرارداد را سبک تر کند.

مشکل اساسی با آمریکا بر سر سلطه طلبی این کشور است

وی اظهار داشت: آمریکا قصد دارد کشورها را زیر پای خود و در راه رسیدن به منافعش له کند و هرگز به دنبال برقراری رابطه پایاپای با ایران نبوده و نیست، بحث اساسی بر سر سلطه است و چنانچه این موضوع برداشته شود می توانیم به نتایج مطلوبی دست پیدا کنیم.

حجت الاسلام نبوی یادآور شد: مجلس نمایندگان آمریکا با کنگره این کشور در سال 2002 و 2003 یک کارگروه تشکیل داده و 12 هزار صفحه تحقیقات در خصوص ایران را مطرح کردند، راه حق طلبی و عدم سرسپردگی به آمریکا از زمان پیروزی انقلاب اسلامی با وجود همه مخاطرات ادامه دارد.

وی آمریکا را شیطان بزرگ فرصت طلبی نامید که بعد از جنگ جهانی دوم از فروپاشی اروپا و نابودی ژاپن برای رسیدن به اهداف خود دست به کار شده و از این طرق درآمدهای هنگفتی را نصیب خود کرد و یادآور شد: براساس دستورات دینی کافر نمی تواند بر مسلمان سلطه داشته و امور جامعه اسلامی را در دست بگیرد.

این استاد حوزه علمیه قم اذعان داشت: آمریکا بسیار تلاش کرد تا به ایران ضربه وارد کند و به لطف الهی هرگز موفق به دستیابی به این خواسته خود نشد و امروز هراس آنها تداوم این روند است که در این صورت آنها نمی توانند به اهداف و نقشه های خود دست پیدا کنند.

وی گفت: آمریکا با وضع تحریم و در نتیجه بالا رفتن نرخ دلار سعی کرد در اقتصاد ایران اختلال ایجاد کند و برای آنها این ایستادگی و مقاومت قابل باور نبود چرا که ما موفق شدیم با وجود فشارها باز به زندگی اقتصادی خود ادامه دهیم.



