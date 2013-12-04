افکار عمومی نسبت عمل نکردن مجلس به یک ماده قانونی واکنش نشان خواهند داد

به گزارش خبرنگار مهر، در جلسه روز چهارشنبه مجلس شورای اسلامی و در ادامه رسیدگی به طرح اصلاح بند شش ماده 28 قانون انتخابات مجلس شورای اسلامی که بر اساس آن به نابینایان مجوز کاندیداتوری در انتخابات مجلس شورای اسلامی داده می شود عبدالکریم جمیری در اخطار قانون اساسی گفت: اخطار بنده بر اساس اصل 66 قانون اساسی و ماده 18 و 42 آئین نامه داخلی است.

وی افزود: طبق اصل 66 قانون اساسی مجلس را باید مطابق آئین نامه اداره کنیم و طبق ماده 18 آئین نامه هیات رئیسه مجلس قسم خورده که کلیه مفاد آئین نامه را اجرا کند.

نماینده مردم بوشهر گفت: تعداد اعضای کمیسیونها مشخص شده، به اعتقاد ما در کمیسیونهایی که از تعداد اعضا برخوردار نیستند یا تعداد آنها از تعداد مشخص شده بیشتر است مسئله حقوقی وجود دارد.

جمیری ادامه داد: کمیسیون باید صلاحیت ارائه طرح را داشته باشد چون طرحی را مطرح کرده و قرار است مجلس به آن رای دهد.

این نماینده مجلس گفت: اگر ما یک مصوبه را داشته باشیم یا برای این مصوبه تاریخ اجرا مشخص شده یا مشخص نشده است، در ماده 42 آئین نامه تاریخ اجرا مشخص نشده است پس از نظر حقوقی باید 15 روز بعد از انتشار قانون، این قانون لازم الاجرا باشد.

وی گفت: اینکه ما قانون را زمانی تصویب کردیم که کمیسیونها شخص پیدا کرده بودند به لحاظ حقوقی استدلال قانونی ندارد.

نماینده مردم بوشهرخاطرنشان کرد: بنده این موضوع را از موضوعات حقوقی می دانم و معتقدم از مصادیقی نیست که با صرف یک تشخیص بگوییم نمی شود.

وی خطاب به رئیس مجلس و هیات رئیسه گفت: لطفا عنایت بفرمائید و الا افکار عمومی و حقوقدانان نسبت به اینکه این ماده قانونی وجود دارد و مجلس به آن عمل نمی کند واکنش نشان خواهد داد.

به گزارش مهر لاریجانی در پاسخ به این اخطار گفت: این مطلب دو بار تذکر داده شده است شما که می گویید با احترام به رئیس مجلس بالاخره باید مشخص شود که چه کسی باید قانون را رعایت کند، هیات رئیسه باید آن را اجرا کند.

وی افزود: تشخیص هیات رئیسه این نیست که شما می گویید زیرا هیات رئیسه جلسه گذاشت به این نتیجه رسید.

رئیس مجلس شورای اسلامی البته من به احترام کسانی که در این باره تذکر داده اند گفتم این موضوع دوباره بررسی شود تا ببینیم معنای آن این است که باید همه کمیسیونهای فعلی را بر هم بزنیم.

لاریجانی ادامه داد: بر اساس این مسئله باید کلیه کمیسیونها لغو و شعب تشکیل و کمیسیونها دوباره شکل بگیرند که بر اساس آئین نامه چنین چیزی وجود ندارد، نمی توانیم وسط دوره مجلس چنین کاری انجام دهیم.

وی گفت: به همین دلیل در هیات رئیسه بحث کردیم و به این نتیجه رسیدیم که مسئله از این به بعد اجرایی شود نه اینکه امروز مجلس را برهم بزنیم.