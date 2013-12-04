۱۳ آذر ۱۳۹۲، ۱۰:۳۱

عباسیان امین:

آغاز عملیات اجرایی سه پروژه زیر بنایی در شهرک های صنعتی گیلان

رشت – خبرگزاری مهر: مدیر عامل شرکت شهرک های صنعتی گیلان از آغاز عملیات اجرای سه پروژه زیر بنایی مهم در سه شهرک صنعتی سفید رود رشت،تالش و صومعه سرا خبرداد.

به گزارش خبرنگار مهر، مجید عباسیان امین ظهر چهارشنبه در بازدید از شهرک های صنعتی استان اظهار داشت: این سه پروژه شامل فاز دوم  زیر ساز ی و آسفالت شهرک صنعتی سفید رود رشت، ارتقای دبی آب شهرک صنعتی تالش و ارتقای قدرت برق شهرک صنعتی صومعه سراست.

وی همچنین بر ضرورت توسعه صنعتی در استان تاکید کرد و افزود: برای اجرای این پروژه ها قرار داد مبادله شده و عملیات اجرایی بزودی آغاز می شود.

رئیس هیئت مدیره شرکت شهرک های صنعتی گیلان در خصوص حجم و هزینه پروژه ها گفت: عملیات فاز دوم زیر سازی و آسفالت سفید رود به حجم هشت هزار و 400 متر مربع و برآورد هزینه افزون بر چهار میلیارد و 727 میلیون ریال، ارتقای دبی آب شهرک صنعتی تالش با حجم 9.1 لیتر بر ثانیه و برآورد هزینه افزون بر یک میلیارد ریال و افزایش قدرت برق شهرک صنعتی صومعه سرا به میزان هفت مگاوات و بر آورد هزینه 16 میلیارد ریال به مرحله اجرا در می آید.

وی اظهارداشت: شهرک‌ های صنعتی نقش ممتاز و بارزی در راستای رشد و پیشرفت اقتصادی دارند.

عباسیان امین در ادامه با بیان اینکه حمایت از سرمایه گذار در شهرک های صنعتی باید مورد توجه قرار گیرد، یادآورشد: با احداث واحدهای تولیدی، صنعتی و ایجاد اشتغال در این بخش مشکل بیکاری که یکی از معضلات اصلی کشور است، رفع خواهد شد.

