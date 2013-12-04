کمبود کادر قضایی در کرمان/ هدف مجموعه قضایی اصلاح امور جامعه است

به گزارش خبرنگار مهر، حجت الاسلام علي توكلي صبح چهارشنبه در جمع دانشجويان فقه ، الهيات و حقوق دانشگاه باهنر كرمان با عنوان همایش کارکردهای قضاوت افزود: هدف قاضي اصلاح امور است و در جريان رسيدگي به مسائل بايد از شم قضائي خود بهره گرفته و از ميان تمامي راههاي قانوني حكمي را برگزيند كه برآيند اصلاحي بیشتری داشته باشد.

وي با اشاره به نياز مبرم دستگاه قضائي به قضات جديد اظهار داشت: رسيدگي به پرونده هاي قضائي بيش از حد استاندارد فشار مضاعفي را بر قضات وارد می كند و اين امر بايد با استخدام قضات جديد تعديل شود.

اين مقام قضائي كمبود كادر قضائي دادگستري استان را بيشتر از 100 نفر ذكر كرد و بيان داشت: در حاليكه حد تعادل رسيدگي هر قاضي در ماه برابر 100 پرونده می باشد اكنون بعضی از قضات دادگستري كرمان قریب به 200 پرونده رسيدگي مي كنند كه چنانچه كمبود كادر قضائي و اداري مرتفع گردد اين گونه مسائل که بدون شک بر کیفیت کار قضایی نیز تأثیر می گذارد اصلاح خواهد شد.

رئيس کل دادگستري استان ، قضاوت را از جمله مشاغل سخت بر شمرد و تصريح كرد: درگيري با پرونده هاي مختلف و شرايط گوناگون اصحاب دعوي ، روح و روان قاضي را تحت شعاع قرار مي دهد بصورتي كه بعضاً در زمان استراحت نيز فكر و تمركز قاضي درگير مسائل پرونده باقي خواهد ماند.

وي يكي از کارکرد هاي قضاوت را به سرانجام رساندن پرونده ها مبتني بر صلح و سازش دانست و ابراز داشت:هرپرونده اي كه در دستگاه قضائي وارد مي شود در طول دوران بررسي و رسيدگي هم و غم قاضی رسیدگی کننده به سرانجام رساندن آن به صلح و سازش است ، البته اگر امکان آن وجود داشته باشد.

حجت الاسلام توكلي خاطر نشان كرد: انتظار جامعه از دستگاه قضائي با واقعيت و شرايط حاكم بر آن بسيار متفاوت است و هر كسي از ظن خود دستگاه قضائي را قضاوت مي كند.

وي ادامه داد: جامعه در مواجهه با جرم سرقت همواره سئوال مي كند چرا دستگاه قضائي حكم قطع دست و انگشت اجرا نمي كند تا به تبع آن ميزان جرم سرقت كاهش يابد اما برای صدور و اجراي حكم قطع دست نياز به احراز بيشتر از 20 شرط وجود دارد كه اولين ومهمترين آن درخواست مال باخته از حاكم شرع و دادگاه است و جامعه از آن بی خبر است.

رئيس كل دادگستري استان راجع به اطلاع رساني در دستگاه قضائي نيز اذعان داشت : اطلاع رساني در دستگاه قضائي از اهميت بسياري برخوردار است اما بايد با حساسيت و دقت نظر انجام پذيرد تا هر مطلب با گزارشي كه منتشر مي شود در جهت اصلاح جامعه ويا پيشگيري از وقوع جرم باشد و اثر منفي و معكوسی را بر اجتماع برجاي نگذارد.

