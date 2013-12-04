به گزارش خبرگزاری مهر، امیدرضا ماندگار اعلام کرد: در راستای اجرای قانون اصلاح قوانین و مقررات سازمان ملی استاندارد ایران و به منظور حمایت از مصرف کنندگان داخلی و جلوگیری از ورود کالاهای نامرغوب خارجی، این اداره بر کلیه اقلام وارداتی مشمول مقررات استاندارد اجباری که قصد ترخیص از گمرک بندر امام(ره) را داشته باشند نظارت نموده و تنها درصورت انطباق آن ها با استانداردهای ملی و یا استاندارد های مورد قبول، مجوز ورود به کشور برای آنها صادر می گردد. در غیر اینصورت کلیه محموله های نامرغوب خارجی و غیراستاندارد باید مرجوع شوند.
وی گفت: بر همین اساس از واردات 20 میلیون کیلوگرم ( 20 هزار تن ) ذرت دامی غیراستاندارد به ارزش 345 میلیون و 600 هزار روپیه و ارزش ریالی 137 میلیارد و 548 میلیون و 800 هزار ریال به کشور ممانعت به عمل آمد.
رئیس اداره استاندارد شهرستان بندر امام (ره) افزود: پس از نمونه برداری از کالای ذرت دامی وارداتی و ارسال نمونه به آزمایشگاه مورد تائید صلاحیت قرار گرفته مشخص گردید محموله وارده با استاندارد ملی مربوطه مغایرت داشته و آلوده به سم بسیار خطرناک آفلاتوکسین است که با هماهنگی به عمل آمده با اداره گمرک بندر امام ( ره ) از ورود محموله فوق به کشور جلوگیری به عمل آمد.
ماندگار خاطر نشان کرد: این سم بسیار خطرناک و برای دام و انسان عوارض بسیار بدی داشته و سرطانزا است.
وی گفت: تنها در صورت انطباق کالا با استانداردهای ملی مربوطه و یا استانداردهای مورد قبول، مجوز ورود به کشور برای آنها صادر میشود در غیر اینصورت همه محمولههای نامرغوب خارجی و غیراستاندارد باید مرجوع شوند.
رئیس اداره استاندارد شهرستان بندر امام (ره) در انتها افزود: کالای ذرت دامی مربوط به کشور هند بود که به همت کارشناسان این اداره از ورود آن به کشور جلوگیری به عمل آمد.
توسط استاندارد بندر امام صورت پذیرفت:
جلوگیری از ورود 20 هزار تن ذرت دامی غیر استاندارد به کشور
اهواز - خبرگزاری مهر: رئیس اداره استاندارد شهرستان بندر امام (ره) از جلوگیری از ورود 20 هزار تن ذرت دامی غیر استاندارد به کشور توسط این اداره خبر داد.
