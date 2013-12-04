۱۳ آذر ۱۳۹۲، ۱۱:۲۴

صادقی:

رابطان سلامت در نیشابور خدمات آموزشی بهداشتی را به مناطق حاشیه نشین ارائه می دهند

نیشابور- خبرگزاری مهر: معاون بهداشتی دانشکده علوم پزشکی نیشابور گفت: دو هزار و 700 رابط سلامت در نیشابور مشغول فعالیت هستند که آموزش‌های بهداشتی را به اهالی مناطق حاشیه‌نشین در این شهرستان ارائه می دهند.

به گزارش خبرنگار مهر، محمدجعفر صادقی قبل از ظهر چهارشنبه در نشست خبری هفته آموزش و اطلاع‌رسانی ایدز  در دفتر خود، اظهارکرد: حدود 15 هزار نفر رابط سلامت در سطح کل کشور فعال هستند که از این تعداد دو هزار و 700 نفر در این شهرستان مشغول فعالیت هستند که این نشان‌دهنده علاقه‌مندی مردم نیشابور به مباحث بهداشتی و پیشگیری از بیماری‌ها است.

وی اظهار داشت: طرح رابطان بهداشتی از سال 1369 با هدف ارائه آموزش‌های بهداشتی به مناطق حاشیه‌نشین که نه تحت پوشش مراکز بهداشتی شهری و نه خانه‌های بهداشت روستایی هستند، آغاز شده است.

معاون بهداشتی دانشکده علوم پزشکی نیشابور یادآور شد: کسانی که می‌خواهند رابط بهداشتی شوند، نیاز به مدرک تحصیلی خاصی ندارند و می‌توانند با هر مدرکی ثبت‌نام کنند.

صادقی بیان کرد: البته بیشتر بانوان از این طرح استقبال کرده‌اند و به‌دلیل مشغله و بحث معیشت مردان کمتر حضور یافته‌اند.

معاون بهداشتی دانشکده علوم پزشکی نیشابور اضافه کرد: این افراد آموزش‌ها را می‌بینند و بعد در محلات خود افراد را آموزشی می‌دهند و ما هر وقت دچار مشکلات بهداشتی می‌شویم از اینها کمک می‌گیریم.

به گفته صادقی، هر رابط سلامت می‌تواند به‌طور متوسط 50 خانوار را زیر پوشش قرار و آموزش‌های  بهداشتی ارائه دهد.

 

