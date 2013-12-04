رابطان سلامت در نیشابور خدمات آموزشی بهداشتی را به مناطق حاشیه نشین ارائه می دهند

به گزارش خبرنگار مهر، محمدجعفر صادقی قبل از ظهر چهارشنبه در نشست خبری هفته آموزش و اطلاع‌رسانی ایدز در دفتر خود، اظهارکرد: حدود 15 هزار نفر رابط سلامت در سطح کل کشور فعال هستند که از این تعداد دو هزار و 700 نفر در این شهرستان مشغول فعالیت هستند که این نشان‌دهنده علاقه‌مندی مردم نیشابور به مباحث بهداشتی و پیشگیری از بیماری‌ها است.

وی اظهار داشت: طرح رابطان بهداشتی از سال 1369 با هدف ارائه آموزش‌های بهداشتی به مناطق حاشیه‌نشین که نه تحت پوشش مراکز بهداشتی شهری و نه خانه‌های بهداشت روستایی هستند، آغاز شده است.

معاون بهداشتی دانشکده علوم پزشکی نیشابور یادآور شد: کسانی که می‌خواهند رابط بهداشتی شوند، نیاز به مدرک تحصیلی خاصی ندارند و می‌توانند با هر مدرکی ثبت‌نام کنند.

صادقی بیان کرد: البته بیشتر بانوان از این طرح استقبال کرده‌اند و به‌دلیل مشغله و بحث معیشت مردان کمتر حضور یافته‌اند.

معاون بهداشتی دانشکده علوم پزشکی نیشابور اضافه کرد: این افراد آموزش‌ها را می‌بینند و بعد در محلات خود افراد را آموزشی می‌دهند و ما هر وقت دچار مشکلات بهداشتی می‌شویم از اینها کمک می‌گیریم.

به گفته صادقی، هر رابط سلامت می‌تواند به‌طور متوسط 50 خانوار را زیر پوشش قرار و آموزش‌های بهداشتی ارائه دهد.