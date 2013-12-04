ظریف با بالگرد به دیدار رئیس کشور امارات رفت

به گزارش خبرنگار اعزامی مهر محمدجواد ظریف وزیرامورخارجه کشورمان پس از ورود به امارات مورد استقبال وزیرامورخارجه این کشور قرار گرفت.

وی از محل فرودگاه به وسیله بالگرد همراه با وزیرامورخارجه امارات برای ملاقات با شیخ خلیفه بن زاید رئیس کشور امارات به العین رفت.

ظریف اولین ملاقات خود در ابوظبی را با خلیفه بن زاید انجام داد و قرار است پس از این ملاقات نیز با شیخ عبدالله بن زیاد آل نهیان همتای اماراتی دیدار و سپس با نخست وزیرامارات که حاکم دبی نیز محسوب می شود دیدار کند.

ظریف امشب پس از ملاقات های خود در ابوظبی به سمت دبی می رود و با ایرانیان مقیم این کشور دیدار خواهد داشت.