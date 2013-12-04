  1. سیاست
  2. سیاست خارجی
۱۳ آذر ۱۳۹۲، ۱۰:۳۲

ظریف با بالگرد به دیدار رئیس کشور امارات رفت

ظریف با بالگرد به دیدار رئیس کشور امارات رفت

وزیر امورخارجه کشورمان در بدو ورود به ابوظبی به دیدار رئیس کشور امارات رفت تا با وی دیدار و گفتگو کند.

به گزارش خبرنگار اعزامی مهر محمدجواد ظریف وزیرامورخارجه کشورمان پس از ورود به امارات مورد استقبال وزیرامورخارجه این کشور قرار گرفت.

وی از محل فرودگاه به وسیله بالگرد همراه با وزیرامورخارجه امارات برای ملاقات با شیخ خلیفه بن زاید رئیس کشور امارات به العین رفت.

ظریف اولین ملاقات خود در ابوظبی را با خلیفه بن زاید انجام داد و قرار است پس از این ملاقات نیز با شیخ عبدالله بن زیاد آل نهیان همتای اماراتی دیدار و سپس با نخست وزیرامارات که حاکم دبی نیز محسوب می شود دیدار کند.

ظریف امشب پس از ملاقات های خود در ابوظبی به سمت دبی می رود و با ایرانیان مقیم این کشور دیدار خواهد داشت.

کد مطلب 2188536

برچسب‌ها

نظر شما

شما در حال پاسخ به نظر «» هستید.
  • نظرات حاوی توهین و هرگونه نسبت ناروا به اشخاص حقیقی و حقوقی منتشر نمی‌شود.
  • نظراتی که غیر از زبان فارسی یا غیر مرتبط با خبر باشد منتشر نمی‌شود.
    • captcha

    تازه‌ترین اخبار

    پربازدیدترین ها