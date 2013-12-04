برای اتمام پروژه های آبرسانی سه شهر غرب مازندران 22 میلیارد ریال اعتبار نیاز است

به گزارش خبرنگار مهر، محمد تقی حسین زاده صبح چهارشنبه در بازدید از طرح های آبرسانی غرب استان با اشاره به اینکه به منظور مقابله با کمبود آب درشهر عباس آباد حفر وتجهیز یک حلقه چاه با پیش بینی آبدهی 30 لیتر در ثانیه واجرای خط انتقال جهت انتقال آب چاه به مخزن ذخیره بطول 2000 متر دردست اجرا بوده که تاکنون زمین جهت حفر چاه خریداری شده، افزود : با اجرای این پروژه ها با اعتباری بالغ بر 6 میلیارد و 500 میلیون ریال مشکل کمبود آب شرب در شهر عباس آباد رفع خواهد شد.

مدیر عامل آبفای شهری مازندران گفت: به منظور ارتقاء کیفی آب استحصالی از چاه ها در شهر کلارآباد فاز اول پروژه جهت حذف آهن و منگنز به اتمام رسیده ودر دست بهره برداری می باشد واجرای فاز دوم آن با اعتباری بالغ بر 2 میلیارد و 500 میلیون ریال دردستور کار این شرکت قرار دارد.

وی با بیان اینکه حفر یک حلقه چاه با آبدهی 20 لیتر درثانیه درسلمانشهر به اتمام رسیده ودرمرحله تجهیز قراردارد خاطر نشان کرد : احداث 300 متر خط انتقال آب چاه به مخزن ذخیره دردست اقدام است که برای اجرای این پروژه 4 میلیارد ریال اعتبار مورد نیاز است.

حسین زاده با تاکید براینکه حفر وتجهیز یک چاه با آبدهی 10 لیتر درثانیه واحداث 3300 متر خط انتقال وشبکه توزیع جهت تامین آب شرب بهداشتی در منطقه کرات کتی به اتمام رسیده و آماده بهره برداری است، افزود : تاکنون 4 میلیارد ریال برای اجرای این طرح هزینه شده است.

مدیر عامل آبفای شهری مازندران از احداث یک باب منبع هوایی به حجم 200 متر مکعب درکرات کتی خبرداد و گفت : 5 میلیارد و 800 میلیون ریال جهت اتمام طرح آبرسانی کرات کتی اعتبار نیاز است که با اجرای این طرح بیش از 600 خانوار تحت پوشش خدمات آب آشامیدنی سالم قرار می گیرند.

