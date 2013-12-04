۱۳ آذر ۱۳۹۲، ۱۱:۲۴

ادعای مضحک یک شبکه صهیونیستی :

ایران خواستار کمک تل آویو برای حل تنشهای تهران-واشنگتن بود!

یک شبکه خبری رژیم صهیونیستی شب گذشته مدعی شد که ایران در سال 2006 میلادی برای حل تنش های خود با آمریکا از تل آویو در خواست کمک کرده بود.

به گزارش خبرگزاری مهر، هاآرتض در توضیح این خبر می نویسد : شبکه خبری 24i  بدون ذکر منبعی اعلام کرد که ایران در سال 2006 میلادی خواستار کمک اسرائیل برای حل تنش ها میان تهران و واشنگتن شده بود.

بر اساس ادعای این شبکه خبری، مقامات نظامی ایران در تماس با یک تاجر اسرائیلی که بعدها به یکی از دیپلمات های رژیم صهیونیستی تبدیل شد این در خواست را مطرح کرده بودند.

این مقام رژیم صهیونیستی نیز این موضوع را به اطلاع "ایهود اولمرت" نخست وزیر وقت رژیم اسرائیل، رسانده بود.

بر اساس ادعای این شبکه، اولمرت با این درخواست مخالفت کرد و دلیل آن این بود که اولمرت نگران ناراحتی آمریکا در صورت دست زدن تل آویو به این اقدام بود.

به نوشته هاآرتض، هنوز هیچ فردی این گزارش شبکه 24iراتایید یا رد نکرده است.

