بنیاد برکت مدرسه سازی در مناطق محروم استان قزوین را گسترش می دهد

به گزارش خبرگزاری مهر، این بنیاد قصد دارد دو مدرسه ابتدایی و راهنمایی شامل 9 کلاس درس در مناطق کمتر توسعه یافته این استان را تاسیس کند.روستاهای جهان آباد، مجید آباد محل تأسیس مدارس جدید بنیاد برکت است و از هم اکنون نوید داشتن این مدارس به مردم مناطق مذکور داده می‌شود.

بنیاد برکت وابسته به ستاد اجرایی فرمان حضرت امام (ره) پیش از این دو مدرسه دیگر در مناطق محروم استان قزوین ساخته بود. در حال حاضر روستاهای رودک و حسین آباد در مقطع ابتدائی و روستای دشتک در مقطع راهنمایی دارای 15 کلاس درس می‌باشند افتتاح شده‌اند.

مجموع اعتباراتی که بنیاد برکت برای مدرسه سازی در مناطق محروم استان قزوین اختصاص داده بالغ بر 14 میلیارد و 370 میلیون ریال است.

رهبر معظم انقلاب به مسئولان ستاد اجرایی فرمان حضرت امام توصیه فرمودند بنیاد برکت یکهزار مدرسه در روستاها و مناطق محروم کشور تاسیس کند، جمله‌ای که محرک بنیاد برکت در توسعه خدمات زیربنایی در مناطق کمتر توسعه یافته کشور است.

بنیاد برکت در سالهای گذشته با جدیت این رهنمود را براساس ساخت استاندارد ترین اماکن آموزشی در مناطق کمتر توسعه یافته، دنبال کرده است.

بنیاد برکت علاوه بر تحویل 231 مدرسه با 1000 کلاس درس در نقاط مختلف و محروم کشور، درحال ساخت 178 مدرسه در سایر روستاها و مناطق محروم است تا امکان تحصیل در شرایط مناسب برای فرزندان مناطق محروم کشور فراهم شود.

این مدارس جدید شامل 746 کلاس درس است که با ایمن ترین و بهترین استانداردهای اماکن آموزشی ساخته خواهد شد.