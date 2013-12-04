تظاهرات پاکستانی ها آمریکا را نگران کرد/ توقف ارسال محموله های تدرکاتی ناتو

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از رویترز، در پی تظاهرات گسترده پاکستانی ها به خاطر حملات پهپادها به مناطق قبیله نشین و تهدید برای ایجاد مانع بر سر کامیون های تدارکاتی ناتو، "مارک رایت" سخنگوی پنتاگون روز گذشته اعلام کرد که ارتش آمریکا ارسال محموله های تدرکاتی از طریق گذرگاه مرزی تورخم پاکستان به افغانستان را به دلایل امنیتی و اعتراضات عمومی در پاکستان متوقف کرده است، اما مسیر دیگر عبور کاروان‌ های ناتو و گذرگاه چمن ایالت بلوچستان در جنوب غربی این کشور همچنان باز است.



بر این اساس، پاکستان به خصوص ایالت خیبر پختونخوا مسیر انتقال نیمی از محموله‌ های تدارکاتی آمریکا و متحدانش به افغانستان است و در همین حال عمران خان رهبر حزب تحریک انصاف پاکستان با متهم کردن آمریکا برای برهم زدن تلاشهای صلح و مذاکره با طالبان در پی کشته شدن حکیم الله محسود، تهدید به توقف مسیر تدارکاتی ناتو در صورت ادامه حملات کرده است.



مردم پیشاور و لاهور نیز در روزهای گذشته تظاهرات ضد آمریکایی را در اعتراض به ادامه حملات پهپادها در مناطق قبیله نشین برگزار کرده و بر مسدود شدن مسیر تدارکاتی ناتو به افغانستان در صورت ادامه حملات هواپیماهای بدون سرنشین آمریکا به وزیرستان پاکستان تاکید کردند.



به نوشته رویترز، دولت آمریکا 46 هزار نظامی در افغانستان دارد که قرار است شمار نظامیان تا اوایل سال آتی به 34 هزار نفر برسد. همچنین قرار است که هشت تا 12 هزار نظامی در قالب نیروهای آموزشی پس از 2014 در افغانستان باقی بمانند.