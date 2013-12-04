شرایط دریافت کمک هزینه ازدواج بیمه شدگان تامین اجتماعی اعلام شد

به گزارش خبرگزاری مهر، سازمان تامین اجتماعی اعلام کرد به استناد ماده 85 قانون تأمین اجتماعی بیمهشده باید چهار شرط را داشته باشد تا مستحق دریافت کمک هزینه ازدواج شود.
بر این اساس، بیمهشده طی 5 سال قبل از تاریخ ازدواج، حداقل به مدت 720 روز سابقه کار داشته و حقبیمه این مدت را پرداخت کرده باشد، در تاریخ ازدواج رابطه استخدامی بیمهشده با کارفرما قطع نشده باشد، ازدواج اول بیمه شده باشد، ازدواج دائم بوده و در دفتر رسمی ازدواج ثبت شده باشد تا کمک هزینه ازدواج به فرد تعلق بگیرد.
همچنین میزان کمک هزینه ازدواج برابر با یک ماه متوسط حقوق یا مزد بیمهشده است. برای محاسبه این مبلغ، جمع دریافتی بیمهشده (مشمول کسر بیمه) در آخرین 2 سال قبل از ازدواج بر عدد 24 (تعداد ماهها) تقسیم میشود. درصورتی که حاصل محاسبه کمتر از حداقل دستمزد عادی در زمان وقوع عقد ازدواج باشد، مبلغ قابل پرداخت معادل حداقل مذکور خواهد بود.
اگر زن و شوهر هر دو دارای شرایط دریافت کمک هزینه ازدواج باشند، کمک هزینه به هر دو نفر پرداخت میشود.
تصویر و اصل سند ازدواج و شناسنامه زن و شوهر و تعهد کتبی بیمهشده مبنی بر اینکه برای اولین بار ازدواج کرده، مدارک لازم برای مراجعه به شعبه و دریافت کمک هزینه ازدواج است.
