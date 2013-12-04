"زغال سنگ" طبس قهرمان هندبال ساحلی کشور را شکست داد

به گزارش خبرنگار مهر، اولین دوره مسابقات هندبال ساحلی جوانان کشور در بوشهر درحال برگزاری است.

تیم هندبال ساحلی جوانان زغال سنگ طبس که به نمایندگی از استان خراسان جنوبی در این مسابقات شرکت کرده است در دو بازی نخست خود توانست حریفان را شکست دهد.

تیم زغال سنگ طبس در اولین بازی خود به مصاف هندبال ساحلی کیش رفت که این تیم را دو بر یک شکست داد.

در دومین بازی تیم سپاهان اصفهان قهرمان هندبال ساحلی کشور مقابل زغال سنگ طبس صف آرایی کرد که جوانان طبس بسیار عالی ظاهر شدند و توانستند این تیم قدرتمند را نیز با نتیجه دو بر یک شکست دهند.

تیم هندبال ساحلی جوانان طبس امروز دو بازی دیگر خواهد داشت که به ترتیب به مصاف تیم های نوید فلز بوشهر که میزبان مسابقات است و هندبال ساحلی بوشهر خواهد رفت.

مهدی ابوترابی سرمربی تیم هندبال ساحلی طبس در گفتگوی تلفنی با خبرنگار مهر، گفت: مسابقات در سطح بسیار بالایی در حال برگزاری است و تیم زغال سنگ طبس در آمادگی کامل بسر می برد و امیدواریم بتوانیم از گروه خود بالا برویم.

وی بیان داشت: این مسابقات در دوگروه پنج تیمی برگزار می شود که از هرگروه دو تیم به مرحله پایانی صعود خواهند کرد.