  1. استانها
  2. فارس
۱۳ آذر ۱۳۹۲، ۱۰:۵۵

کارنامی خبر داد:

استان فارس ميزبان بيش از چهار هزار پرنده درنا

استان فارس ميزبان بيش از چهار هزار پرنده درنا

شیراز – خبرگزاری مهر: مدير کل حفاظت محيط زيست استان فارس از میزبانی چهار هزار پرنده درنا در این استان خبر داد.

به گزارش خبرگزاری مهر، حسینعلی ابراهیمی کارنامی در این خصوص توضیح داد: درناهاي مهاجر فصل سرد را در تالابهاي استان فارس سپري ميکنند.

وی افزود: سرشماري درناي خاکستري به طور همزمان در مناطق تحت مديريت و مناطق آزاد استان فارس صورت پذيرفت. اين سرشماري  با همکاري کارشناسان محيط زيست  و محيط بانان انجام شد وهدف از اين سرشماري ارزيابي تغييرات و نوسانات جمعيت درناهاي مهاجر به استان و پايش زيستگاه آنهاست.

وي افزود: طي اين سرشماري  بالغ بر چهار هزار قطعه درنا در استان شمارش شد که بيشترين تعداد آنها در تالابهاي بختگان و لارستان مشاهده شد.

کارنامي همچنين گفت: پرنده درنا از گونه هاي مهاجر زمستان گذران ايران است که در فصل زمستان به تالاب ها و مزارع   مهاجرت مي کند. گونه ديگر درنا يعني درناي سيبري از پرندگان در حال انقراض است که تنها مهاجر آن به ايران در فصل پاييز به تالاب هاي فريدونکنار در استان مازندران مهاجرت مي کند.

مدير کل حفاظت محيط زيست استان فارس عنوان کرد: درناي معمولي پرنده اي با پرو بال خاکستري،پاها و منقار بلند است در حاليکه درناي سيبري درناي سفيد با ماسک قرمز اطراف منقار است. تالاب هاي لارستان وتالاب ارژن و تالاب بختگان زيستگاه اصلي زمستان گذراني درناي خاکستري در فارس به شمار مي رود.

کد مطلب 2188555

برچسب‌ها

نظر شما

شما در حال پاسخ به نظر «» هستید.
  • نظرات حاوی توهین و هرگونه نسبت ناروا به اشخاص حقیقی و حقوقی منتشر نمی‌شود.
  • نظراتی که غیر از زبان فارسی یا غیر مرتبط با خبر باشد منتشر نمی‌شود.
    • captcha

    تازه‌ترین اخبار

    پربازدیدترین ها