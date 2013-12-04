پيامدهاي بدحجابي؛ از کاهش ازدواج تا افزایش خشونت علیه زنان

به گزارش خبرگزاری مهر، هر چند بدحجابي بسياري از زنان و دختران با انگيزه مخالفت آنها با دين نيست و تنها نوعي بي توجهي و سهل انگاري است، ولي با دقت و تامل در اين ناهنجاري اجتماعي در مي يابيم كه اخيرا عواملي سبب افزايش فوق العاده بدحجابي در سطح جامعه شده است كه اگر آگاهي هاي كافي نسبت به اين معضل اجتماعي و پيامدهاي منفي ناشي ازآن به مردم داده نشود، بدون شك در آينده نزديك با مشكلات بزرگتري روبرو خواهيم شد.

بدون شك در عصر ما كه بعضي آن را عصر برهنگي و آزادي جنسي ناميده اند و بي بندوباري زنان را جزيي از آزادي آنان مي دانند، سخن گفتن از بدحجابي و پيامدهاي آن براي برخي ناخوشايند و چه بسا مخالف تمدن و پيشرفت باشد! مفاسد بي شمار و مشكلات و گرفتاريهاي اخلاقي روزافزون كه از اين آزاديهاي بي قيد و شرط به وجود آمده، سبب شده كه تدريجا اين مساله به عنوان يك معضل اساسي اجتماعي مطرح گردد؛ چرا كه بي حجابي علت اصلي رواج فساد اخلاقي در جامعه است و فساد اخلاقي مهمترين عامل انحطاط و نابودي فرهنگ يك جامعه به شمار مي آيد.

وقتي فساد و بي بندوباري در جامعه زياد شود آن جامعه قادر به حيات واقعي نخواهد بود و در مقابل هرگونه هجوم بيگانگان نابود خواهد شد. مطالعه ادوار گذشته تاريخ بشري نشان مي دهد هر قومي به فساد روي آورده به سرعت دچار نابودي گرديده است.در تهاجم فرهنگي نيز رواج بي حجابي و هرزگي در جامعه بهترين ابزار دشمن به شمار مي رود.

عمده ترين پيامدها و آسيب هاي اجتماعي بدحجابي در جامعه عبارتند از؛

-كاهش ازدواج

وقتي در جامعه بدحجابي افزايش يابد، طبيعتا روابط نامشروع نيز زياد مي شود. زماني كه مردان بخش زيادي از نياز جنسي خود را از غير روابط مشروع و قانوني ازدواج تامين كنند. ميل و رغبتي به ازدواج ندارند؛ چرا كه تشكيل خانواده و پذيرش مسئوليت نوعي محدوديت و گرفتاري براي آنها به وجود مي آورد. برخي از متفكران معتقدند يكي از فلسفه هاي حجاب اين است كه جذابيت زن ها براي مردان حفظ شود؛زيرا در غير اين صورت مردان هرگز حاضر به ازدواج نخواهند شد.

-افزايش طلاق

يكي از پيامدهاي مخرب بدحجابي در جامعه،آسيب ديدن كانون گرم خانواده است. وقتي مردان هر روز با انواع و اقسام خانم هاي بدحجاب روبرو مي گردند.آن زمان است كه به اشكال تراشي و بهانه گيري از همسر خود روي مي آورد و زمينه براي از هم پاشيده شدن خانواده فراهم مي شود. بررسي ها نشان مي دهد كه افزايش بدحجابي در جامعه علاوه بر اينكه آمار طلاق زياد مي گردد.ازدواج هاي بدون شناخت و سطحي نيز كه بيشترآنها بعد از مدتي به طلاق منجر مي شود افزايش مي يابد.

-افزايش روابط نامشروع

وقتي با بدحجابي، جاذبه هاي جنسي در اجتماع زياد شود ديگر جوانان به نگاه چشم چراني اكتفا نمي كنند و تا مرحله اي پيش مي روند كه از ضوابط و شرع دست مي كشند و به روابط نامشروع گرفتار مي گردند و اين همان بحراني است كه امروزه در غرب بيداد مي كند. بيماري هاي مقاربتي مثل؛ايدز،فرزندان نامشروع،سقط جنين...

-افزايش آمار جنايت و خشونت عليه زنان

زماني كه بدحجابي در جامعه افزايش يابد آمار خشونت و جنايت عليه زنان بالا مي رود.چنان كه شاهد هستيم امروزه در غرب آزارهاي جنسي و مساله خشونت عليه زنان روز به روز افزايش مي يابد. بدون شك بسياري از تجاوزها، قتلها، مزاحمتهاي خياباني و آدم رباييها از پيامدها منفي گسترش بدحجابي در جامعه به شمار مي رود.

-كاهش ميزان بازدهي كار و تحصيل در جامعه

يكي ديگر از پيامدهاي منفي بدحجابي در جامعه كاهش ميزان بازدهي كار،تحصيل و فعاليت هاي اجتماعي مي باشد زماني كه يك كارمند يا يك دانشجو با يك دختر يا يك زن بدحجاب همكار يا همدرس باشند. خود به خود كششها و جاذبه هاي كاذب پيش مي آيد.كه اين امر سبب عدم تمركز در كار يا درس مي شود واين امر ميزان بازدهي كار يا تحصيل را به شدت كاهش مي دهد.