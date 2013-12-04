درهای كانون به روی اهالي فرهنگ و هنر باز خواهد شد

به گزارش خبرگزاری مهر، علي اصغر فاني در مراسم معرفي عليرضا حاجيان زاده مديرعامل جديد كانون پرورش فكري كودكان و نوجوانان، گفت: كانون به عنوان نهادي زير بنايي و مبنايي مورد توجه بزرگان كشور و در راس آن مقام معظم رهبري(مدظله العالي) و رئيس جمهور است. كانون مي تواند به عنوان نهادي اثرگذار، جريان فكري و توانمندي هاي دانش آموزان را جهت دهي و هدايت كند.

وی با نقد آموزشهاي حافظه محور افزود: عموم صاحب نظران معتقدند آموزش و پرورش متكي به محفوظات و كتاب درسي است و كانون مي تواند خلاء موجود را پر كند.

فانی تصريح كرد : اگر تربيت را به عنوان رفتار مطلوب پايدار تعريف كنيم، آن گاه فعاليت هاي كانون مانند انيميشن، تئاتر، فيلم و فعاليت هاي فرهنگي هنري پررنگ تر جلوه مي كند و فعاليت هاي كانون مي تواند جرياني باشد كه تعليم و تربيت مستقيم را به تعليم و تربيت غير مستقيم تبديل كند.

وزير آموزش و پرورش با بيان اينكه كانون مكمل آموزش و پرورش است و مي تواند خلاهاي موجود را جبران كند، افزود: ما در آموزش و پرورش اين توفيق را داريم كه نهادي به عنوان كانون داريم و آموزش و پرورش خود را موظف به حمايت ازكانون مي داند.

وي با اشاره به آخرين ديدار مقام معظم رهبري(مدظله العالي) از كانون اضافه كرد: معظم له پيشنهاد فرمودند يك هسته فكري براي هدايت و راهبري فعاليتهاي دانش آموزي ايجاد شود و از متفكرين، متخصصين و هنرمندان بر اي تشكيل اين هسته فكري استفاده شود.

وزير آموزش و پرورش در خصوص شيوه استمرار فعاليتهاي كانون تاكيد كرد : برنامه ها و فعاليتهاي كانون با تمام ظرفيت و قوت بيشتر انشاءالله ادامه خواهد يافت.

وي تصريح كرد: كانون متعلق به آموزش و پرورش و آموزش و پرورش متعلق به كانون است و بايد محل مناسبي براي تجمع اهالي فرهنگ و هنر باشد. حاجيان زاده دربهاي كانون را باز خواهند كرد تا اهالي فرهنگ و هنر با حضور خود غنابخش فعاليتهاي كانون باشند.