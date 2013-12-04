برنامه بسیج برای تدوین نقشه جامع مهندسی شهرستان برخوار

محمدحسین کفعمی در گفتگو با خبرنگار مهر با اشاره به اینکه توجه به نیازهایی که در دهه سوم انقلاب یعنی دهه پیشرفت و عدالت و آن فضاهایی که مقام معظم رهبری تحت عنوان جنگ نرم و همچنین فرمانده کل سپاه برای حضور در عرصه‌های نرم و بستر اجتماعی ترسیم کرده‌اند ضروری است، اظهار داشت: حضور اقشار بسیج به خصوص جوانان جهت فعالیت در این صحنه لازم و ضروری است.



وی با اشاره به رتبه‌ای که شهرستان برخوار در رزمایش اخیر که در اصفهان همزمان با سه استان دیگر برگزار شد، کسب کرد، گفت: کسب این عنوان بدین شکل نبود که ما در خیلی از عرصه‌ها خوب نباشیم، بلکه تنها ما در یکی از پارامترها نتوانستیم نمره قبولی را کسب کنیم که جهت رفع این موضوع آسیب‌شناسی‌هایی در درون هسته بسیج شهرستان صورت گرفته است.

فرمانده ناحیه مقاومت بسیج برخوار با اشاره به فعالیت‌های صورت گرفته در هفته بسیج، ادامه داد: برنامه‌ها و فعالیت‌های خوب و مثمر ثمری در سطح شهرستان داشتیم که مهم‌ترین این برنامه‌ها دیدار بسیجیان برخواری همراه فرمانده هان بسیجی سراسر کشور با رهبری و استفاده از فرمایشات معظم له بوده است.

وی با بیان اینکه بیش از یک هزار و 300 نفر از بسیجیان برخواری در هفته بسیج در طرح شجره طیبه حلقه‌های صالحین شرکت کرده‌اند، بیان کرد: نشست هیئت‌های امر به معروف و نهی از منکر به عنوان یکی از رکن‌های مهم دیگر بسیج در این ناحیه به خوبی برگزار شد.

کفعمی با اشاره به همایش هماهنگی ائمه جماعت در حوزه امام حسن مجتبی (ع) و یادواره روحانی شهدای طلبه، تصریح کرد: نزدیک به 60 برنامه و نشست سیاسی در هفته بسیج سطح در این شهرستان برگزار شد.

این مسئول در ادامه با بیان اینکه نشست کل هادیان سیاسی شهرستان با بیش از یک صد برنامه فرهنگی برگزار شد، گفت: در دیدار 50 هزار نفری فرماندهان بسیجی با رهبر معظم انقلاب تعدادی از فرماندهان بسیجی شهرستان حضور داشتند.

وی با بیان اینکه خدا را شاکریم که ولی امر مسلمین جهان از عملکرد بسیج ابراز رضایت داشتند، افزود: در طول این 35 سال که انقلاب شکل‌گرفته از نظر ایشان بسیج یک روند رو به رشد داشته است.

کفعمی با بیان اینکه بعد از فرمایشات رهبر معظم انقلاب در جمع 50 هزار نفری فرماندهان بسیجی با ایجاد کارگروه‌هایی در سطح شهرستان برخوار یک فضای اخلاقی و سیاسی، فرهنگی تشکیل داده‌ایم و در واقع می‌خواهیم مطالبات رهبری را بومی‌سازی کنیم، ادامه داد: نقشه راهی را ترسیم کرده‌ایم که بتوانیم آن اهداف و انتظاراتی که رهبر معظم انقلاب از بسیج دارند، محقق شود.

وی با اشاره به یکی از ضعف‌های ناحیه مقاومت بسیج برخوار در امر اطلاع‌رسانی، یادآور شد: ما یک قرارگاه فضای مجازی داریم که در مرحله اول دو کار پشتیبانی و بعد تقویت بسیجیان در فضای مجازی است که اخیراً یک رزمایش وبلاگی توسط حوزه حضرت زینب (س) جهت موج‌آفرینی در این راستا برگزار شد.

فرمانده ناحیه مقاومت بسیج برخوار گفت: تقویت وبلاگ‌ها و سایت‌ها، حمایت از وبلاگ‌ها و پایگاه‌های ارزشی و همچنین تأثیرگذاری و پشتیبانی از آن‌ها یکی از اهداف ماست.

وی با این بیان که در شهرستان حرکت‌های خوبی صورت گرفته است، تاکید داشت: سال گذشته در برگزاری اجرای اردوهای راهیان نور هم از لحاظ جمعیت و هم از نظر کیفیت در واقع جز رتبه‌های برتر استان بودیم که نزدیک به 700 نفر اعزام شدند.

کفعمی با بیان اینکه امسال در زمینه اعزام اردوهای راهیان نور دانش‌آموزی هفت دستگاه اتوبوس اعزام کرده ایم، تصریح کرد: اولین اعزام اردوهای راهیان نور در سطح شهرستان برخوار مهرماه صورت پذیرفت.

وی با اشاره به دو ویژگی مردم شهرستان برخوار یعنی متدین و انقلابی بودن و اشاره به اینکه این شهرستان 540 شهید تقدیم انقلاب و نظام کرده است، بیان داشت: در حال حاضر به دنبال اجرای نقشه جامع مهندسی شهرستان هستیم که اگر این نقشه ترسیم شد، گام‌های مهمی جهت رفع معضلات، مشکلات و گمنامی شهرستان برداشته خواهد شد.

فرمانده ناحیه مقاومت بسیج برخوار با اشاره به فرمایش رهبر معظم انقلاب در مورد اقتصاد مقاومتی به فعالیت‌های صورت گرفته اشاره کرد و اظهار داشت: امسال بیش از 700 میلیون تومان بودجه برای برگزاری کلاس‌های آموزشی مانند، کشت زعفران، پرورش قارچ و ماهی اختصاص یافته است.

وی در پایان با بیان اینکه حوزه حضرت زینب (س) و سه حوزه برادران به نام‌های امام حسین (ع) در خود مرکز برخوار و همچنین امام حسن (ع) و امام علی (ع) در شهر حبیب آباد مشغول فعالیت‌اند، تصریح کرد: ناحیه مقاومت بسیج شهرستان برخوار نگاه ویژه‌ای به دانشگاه که خط مقدم جنگ نرم است دارد و به همین منظور حمایت ویژه‌ای از دانشجویان خلاق، متفکر و مخترع می‌کند.

