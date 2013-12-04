طرح مشاوره معلولان اردبیل دنبال می شود/ازدواج در اولویت

ولی یعقوبی در گفتگو با خبرنگار مهر تصریح کرد: حمایت روانی و عاطفی در گروه معلولان حساسیت ویژه ای دارد که نیازمند فرهنگ سازی و دخالت مشاوران و مددکاران است.

وی با بیان اینکه فرد معلول بیش از افراد عادی نیازمند حمایت نهادهای اجتماعی از جمله خانواده است، اضافه کرد: با این وجود عدم آگاهی خانواده معلول و خلاهای فرهنگی در جامعه موجب می شود معلول حمایت لازم را دریافت نکند.

به گفته یعقوبی به همین دلیل مشاوره معلولان اهمیت دو چندان داشته و به صورت ویژه اجرای آن دنبال می شود.

وی از جمله مشکلات شاخص معلولان را موضوع ازدواج عنوان کرد و افزود: بسیاری از خانواده ها به دلیل ضعف آگاهی با ازدواج فرد معلول مخالفت می کنند.

معاون توانبخشی بهزیستی استان تاکید کرد: عمده این مخالفت با دختران معلول حتی با وجود معلول بودن داماد است.

وی تاکید کرد: ضروری است برنامه های فرهنگ ساز به سمت و سویی برود که این معضل رفع شود.

ضرورت توجه ویژه به معلولان قطع نخاعی

یعقوبی از جمله مهمترین گروه های آسیب پذیر معلولان را معلولان قطع نخاعی عنوان کرد و افزود: برخی معلولیتها قابل مدیریت و جبران و بازیابی است اما در گروه قطع نخاعی این مهم امکان پذیر نیست.

وی افزود: دستگاه های متولی باید زمینه حمایت ویژه از معلولان قطع نخاعی را فراهم کنند.

معاون توانبخشی بهزیستی استان نقش خانواده ها در حمایت از گروه معلولان قطع نخاعی را ویژه دانست و اضافه کرد: تعامل خانواده و بهزیستی می تواند بخش قابل توجهی از مشکلات این گروه را تعدیل کند.