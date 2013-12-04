موافقت سازمان جهانی گردشگری با ثبت جهانی میهمان نوازی ایرانی

آرش نورآقایی، پژوهشگر حوزه گردشگری و عضو هیات مدیره انجمن صنفی راهنمایان گردشگری ایران به خبرنگار مهر گفت: ایرانیها از زمانی که آماده پذیرایی از میهمان می شوند تا زمانی که او را بدرقه می کنند، دارای آئین ها رسوم و فرهنگهای متنوعی هستند که آنها را از میان جوامع دیگر متمایز کرده اند.

وی گفت: تعارف کردن به میهمان و خوش آمدگویی به او از لحظه ای که میهمان وارد خانه می‌شود یک نوع آئین است که به دلیل افراط در آن نادیده گرفته می شود همچنین ایرانی ها برای میهمان خود همیشه بهترین خوراکی و مراسم را تهیه می کنند حتی او را در بهترین مکان خانه و روی بهترین فرش می نشانند بنابراین می توان گفت فرش ایرانی در خانه ها به نوعی نماد صلح و دوستی است چراکه میزبان ایرانی سعی می کند زیباترین و بهترین فرش را به نشانه دوستی با میهمان زیر پای او بیاندازد.

این پژوهشگر گفت: هر چند که فرش یک کالای صنایع دستی به حساب می آید اما می توان برای آن تبلیغات گسترده ای کرد و فرش ایرانی را در دنیا به عنوان نماد صلح نیز شناساند.

نورآقایی گفت: در صنعت گردشگری ایرانیها مانند همه خدمات دهندگان به گردشگران بابت پولی که می گیرند خدمات گردشگری می دهند اما در کنار آن فرهنگ میزبانی از میهمان را نیز دارند که متفاوت از کار و حرفه آنها است در بسیاری از اوقات ایرانیان بدون توجه به درآمد حاصل از پذیرایی از گردشگر به عنوان میهمانان خود استقبال می کنند و این موضوع فرهنگ میهمان نوازی را بیان می کند.

این راهنمای گردشگری بیان کرد: اگر صنعت گردشگری ایران رونق بسیار زیادی پیدا کند باید همچنان ایرانیان فرهنگ میهمان نوازی خود را نگه دارند. بنابراین باید میهمان نوازی ایرانی ثبت جهانی شود تا همه بدانیم جدا ازا رائه خدمات ایرانیان میهمان نوازترین مردمی هستند که بدلیل پذیرایی از میهمان خود از بهترین سخت افزارها و نرم افزارها مانند گویش، رفتار، وسایل پذیرایی و مکان مناسب استفاده می کنند.

وی ادامه داد: اکنون بسیاری از راهنمایان گردشگری به واسطه آشنایی با فرهنگهای مختلف اقوام ایرانی در حال تهیه و جمع آوری مستندات و مطالعه بر روی این فرهنگ مانند ضرب المثلها، حکایات، داستانها، اعتقادات مردمی و گویش های اقوام در این ارتباط هستند. بنابراین تهیه این پرونده اکنون در مرحله پژوهش و مطالعه قرار دارد با این حال این موضوع را با مسئولان سازمان جهانی گردشگری (UNWTO) اطلاع و آنها نیز علاوه بر تایید فرهنگ بالای ایرانیان از ثبت جهانی و معنوی آن استقبال و موافقت خود را اعلام کردند.

نورآقایی تصریح کرد: از سازمان میراث فرهنگی می خواهیم تا نسبت به ثبت ملی و سپس جهانی آن اقدام کنند، منتها هدف نهایی ثبت یک پرونده میراثی نیست، بلکه می خواهیم به مردم بگوییم باید فرهنگ میهمان نوازی همسو با فرهنگ پذیرایی از گردشگر باشد تا یادمان نرود ما معروف ترین جوامع در پذیرایی و میهمان نوازی بوده و هستیم.