رئیس شورای کلاچای بر لزوم اجرای پروژه احداث میدان در کمربندی کنارگذر شهر تاکید کرد

مرتضی علی عسگری در گفتگو با خبرنگار مهر افزود: شوراها باید به عنوان نمایندگان قانونی مردم با رعایت نکات و لحاظ کردن مولفه های شناخت و علم و اطلاع لازم از گذشته توجه به حال و وضع موجود، پیش بینی متفکرانه و عالمانه برای برنامه ریزی آینده با خصلت جامع نگری و وسعت نظر گام بردارند.

وی اظهارداشت: اعضای شورا با تعامل و همراهی بیشتر با مسئولان شهرستان می توانند با استفاده از همه ظرفیت ها و توانمندی ها برای توسعه و پیشرفت، ارائه خدمات و ایجاد رفاه شهروندان و شهرنشینان ایفای نقش کنند.

رئیس شورای شهر کلاچای بر لزوم اجرای پروژه احداث میدن در کمربندی کنارگذر این شهر تاکید کرد و گفت: طرح پیشنهادی روگذر کمربندی کلاچای که از پمپ بنزین آغاز و به پل روگذر بالانوده به حد فاصل یک کیلومتر اجرا می شود با مخالفت شورای شهر کلاچای روبرو است.

وی اذعان داشت: با اینکه شورای شهر این طرح را تصویب کرده و مصوبه استانی نیز دارد و همچنین شش میلیارد تومان بودجه که سه میلیارد نقدی و سه میلیارد دیگر آن متمم است ولی با مخالفت مواجه است.

عسگری اظهارداشت: با ساخت این پل هوایی اقتصاد شهر کلاچای با معضل مواجه و بازار اقتصادی این شهر از بین می رود.

وی در ادامه از مسئولان خواست با طرح تقاطع این میدان موافقت کنند.

رئیس شورای افزود: کمربندی کلاچای بر اساس کارشناسی نبوده و نظارت کافی بر روی این کمربندی انجام نگرفته و مسئولان در ساخت این کمربندی کوتاهی کرده اند.

وی تصریح کرد: با اجرای پروژه احداث میدان در کمربندی کنارگذر کلاچای باعث رونق اقتصادی منطقه و ایجاد اشتغال در این شهر خواهد شد.