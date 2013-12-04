تولید سالانه 250 تن قارچ در پارس آباد

به گزارش خبرنگار مهر، ولی کریمی پیش از ظهر چهارشنبه در حاشیه بازدید از واحد تولیدی قارچ در شهر پارس آباد تصریح کرد: تولید قارچ در این منطقه از سال 88 آغاز شده و امروز به حجم قابل توجهی رسیده است.

وی تاکید کرد: قارچ تولیدی پارس آباد از نمونه های کیفی و بازار پسند است که بخشی به بازارهای داخلی و بخشی به استانهای مجاور ارسال می شود.

کریمی اضافه کرد: پرورش قارچ از جمله گروه های شغلی است که با صرف هزینه اندک می تواند سودآوری قابل توجهی را در پی داشته باشد.

به گفته فرماندار پارس آباد همین موضوع موجب شده است در سالهای اخیر واحدهای تولید قارچ بخش خصوصی در این منطقه فعال شود.

استقبال از سرمایه گذاری بخش خصوصی

کریمی افزود: با این وجود به دلیل شرایط اقلیمی و درآمدزایی از سرمایه گذاری بخش خصوصی در حوزه پرورش قارچ استقبال می شود.

وی تاکید کرد: علاوه بر این اشتغال زایی این طرح با وجود آورده اولیه اندک قابل توجه بوده و جزو طرحهای کشاورزی است که در کارگروه های کشاورزی مورد استقبال است.