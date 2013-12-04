تقاضای وزارت بهداشت برای تخصیص یارانه شیر/ ایرانیها روزانه 190 میلی گرم شیر می خورند 

به گزارش خبرنگار مهر، دکتر علی‌اکبر سیاری در حاشیه برگزاری چهارمین کنگره پیشگیری و درمان چاقی ایران که صبح چهارشنبه در سالن همایشهای بین‌المللی دانشگاه علوم پزشکی شهید بهشتی آغاز به کار کرد، با بیان اینکه 24 میلیون نفر از جمعیت بالای 20 سال ایران دچار کم تحرکی، اضافه وزن و چاقی هستند، گفت: همچنین 20 درصد کودکان و 50 درصد سالمندان دچار چاقی بوده که این آمار هر سال رو به افزایش است.

وی تغذیه مردم را مطلوب ندانست و افزود: نیم ساعت پیاده‌روی سریع در هر روز می‌تواند نقش موثری در کاهش وزن داشته باشد.

معاون بهداشتی وزارت بهداشت به مردم توصیه کرد تا دور کمر خود را اندازه بگیرند. بر این اساس اگر دور کمر هر فرد حدود 90 سانتیمتر باشد، در معرض خطر قرار دارد و اگر بیش از 95 سانتیمتر باشد، خطرناک است. ثابت شده است جمع شدن چربی دور کمر در افزایش سکته‌های قلبی موثر است.

سیاری در ادامه به آمار بالای ابتلای مردم به فشار خون نیز اشاره کرد و گفت: 19 درصد جامعه فشار خون دارند که البته بخش بزرگی از آنها از بیماری خود مطلع نیستند. سالانه حدود 81 هزار مرگ در کشور به علت فشار خون رقم می‌خورد. همچنین حدود 7 تا 10 درصد مردم دچار دیابت هستند که می‌توان جلوی همه این امراض را با ورزش و افزایش تحرک بدنی گرفت. ورزش کیمیا است و بهترین دارو برای رفع بیماریهای غیرواگیر محسوب می‌شود.

وی به تبیین برخی نکات تغذیه‌ای در این خصوص پرداخت و افزود: مردم از چربیهای غیراشباع استفاده کنند و سعی کنند روغنهایی چون زیتون و کلزا را در برنامه غذایی خود بگنجانند.

سیاری با بیان اینکه در حال حاضر 40 درصد از زنان و 30 درصد از مردان دچار درجاتی از پوکی استخوان هستند که علت آن نیز بیشتر به نوع تغذیه آنها بازمی‌گردد، گفت: مردم ما بسیار کم شیر مصرف می‌کنند. سرانه مصرف روزانه شیر 190 میلی گرم است که با گرانیهای اخیر نیز کمتر شده است.