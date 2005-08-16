ست كوويچ سرمربي تيم واليبال جوانان كشورمان كه موفق شد به همراه اين تيم در مسابقات جهاني هندوستان عنوان پنجمي را كسب كنند در گفت و گو با خبرنگار" مهر" ضمن تاييد اين مطلب افزود: بازيكنان ما لياقت كسب اين عنوان را داشتند، وقتي كه فينال رقابت هاي جوانان را ديدم، افسوس خوردم كه چرا نتوانستيم به جمع چهارتيم برترراه پيدا كنيم.
ست كوويچ افزود: ما قهرمانان سه قاره يعني آمريكا، تونس و كره جنوبي را شكست داديم، اما دريك بازي داوربه تيم صدمه زد و مصدوميت ها هم كارما را دشواركرد.
سرمربي تيم ملي واليبال جوانان كشورمان در پايان از همه بازيكنان و مسئولان كه در راه رسيدن به عنوان پنجمي جهان وي را كمك كردند تقدير و تشكر كرد.
سرمربي تيم ملي واليبال جوانان ايران در گفت و گو با " مهر" :
قهرمانان سه قاره را شكست داديم/ با ديدن مسابقه فينال افسوس خوردم
تيم ملي واليبال جوانان كشورمان در حالي مقام پنجمي جهان را از آن خود كرد كه سرمربي اين تيم شايستگي بازيكنان ايران را بالاتر از مقام پنجمي مي داند.
ست كوويچ سرمربي تيم واليبال جوانان كشورمان كه موفق شد به همراه اين تيم در مسابقات جهاني هندوستان عنوان پنجمي را كسب كنند در گفت و گو با خبرنگار" مهر" ضمن تاييد اين مطلب افزود: بازيكنان ما لياقت كسب اين عنوان را داشتند، وقتي كه فينال رقابت هاي جوانان را ديدم، افسوس خوردم كه چرا نتوانستيم به جمع چهارتيم برترراه پيدا كنيم.
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