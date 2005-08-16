قهرمانان سه قاره را شكست داديم/ با ديدن مسابقه فينال افسوس خوردم

ست كوويچ سرمربي تيم واليبال جوانان كشورمان كه موفق شد به همراه اين تيم در مسابقات جهاني هندوستان عنوان پنجمي را كسب كنند در گفت و گو با خبرنگار" مهر" ضمن تاييد اين مطلب افزود: بازيكنان ما لياقت كسب اين عنوان را داشتند، وقتي كه فينال رقابت هاي جوانان را ديدم، افسوس خوردم كه چرا نتوانستيم به جمع چهارتيم برترراه پيدا كنيم.

ست كوويچ افزود: ما قهرمانان سه قاره يعني آمريكا، تونس و كره جنوبي را شكست داديم، اما دريك بازي داوربه تيم صدمه زد و مصدوميت ها هم كارما را دشواركرد.

سرمربي تيم ملي واليبال جوانان كشورمان در پايان از همه بازيكنان و مسئولان كه در راه رسيدن به عنوان پنجمي جهان وي را كمك كردند تقدير و تشكر كرد.