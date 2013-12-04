۱۳ آذر ۱۳۹۲، ۱۱:۱۲

پورحقانی:

نمایشگاه مبل در اصفهان می تواند در جذب برندهای کشوری موفق باشد

اصفهان – خبرگزاری مهر: رییس اتحادیه صنايع مبل و دكوراسيون استان اصفهان گفت: نمایشگاه صنعت مبل در اصفهان می تواند در جذب برندهای کشوری و رونق تولیدات ملی بسیار موفق عمل کند.

به گزارش خبرگزاری مهر، یازدهمین نمایشگاه مبلمان خانگی و دکوراسیون سه شنبه شب با حضور رئيس اتحاديه صنايع مبل و دكوراسيون استان اصفهان و مدیران شرکت نمایشگاه های بین المللی استان اصفهان گشایش یافت.

این نمایشگاه 12 تا 15 آذر ماه در محل برگزاری نمایشگاه های بین المللی استان اصفهان واقع در پل شهرستان دایر است.

رییس اتحادیه صنايع مبل و دكوراسيون استان اصفهان پس از روبان چینی این نمایشگاه گفت: امیدواریم لطف دولت تدبیر و امید اتحادیه های استانی را نیز شامل شود.

حجت ا... پورحقانی اظهار داشت: رشد کمی و کیفی نمایشگاه ها در گروی رشد بازار است و این دو موضوع ارتباطی مستقیم و صد در صد با یکدیگر دارند.

وی با اشاره به اینکه برای جذب برترین برندهای ایران در این نمایشگاه مذاکرات و رایزنی هایی صورت گرفته است، افزود: دولت باید اتحادیه ها را در این زمینه یاری کند چرا که وقتی اتحادیه ها و اقتصاد نمایشگاهی رشد کند، اقتصاد کل کشور رونق خواهد یافت.

پورحقانی با اشاره به ظرفیت های هنر- صنعت مبل در اصفهان تأکید کرد: نمایشگاه این صنعت در اصفهان می تواند در جذب برندهای کشوری و رونق تولیدات ملی بسیار موفق عمل کند.

این نمایشگاه از ساعت 16 تا 22 روزهای مذکور پذیرای علاقمندان و مخاطبان هنر- صنعت مبلمان خواهد بود.

مشارکت کنندگان این دوره را استان های اصفهان، تهران و قزوین تشکیل داده و 123 غرفه در آن دایر شده است.
 

کد مطلب 2188582

