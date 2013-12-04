اساتید دانشگاه در سالم سازی فضای اخلاقی در دانشگاه ها نقش تعیین کننده دارند

به گزارش خبرنگار مهر، سردار سالار آبنوش صبح چهارشنبه در جمع روسا و اساتید دانشگاه که در سالن شهید حسنپور سپاه برگزار شد اظهارداشت: بسیج اساتید باید با شناسایی و جذب اساتید در دانشگاه ها و مؤسسات آموزش عالی کشور قدم های مستمری را در ارتقا و تقویت این جبهه بردارد.



وی با تأکید بر نقش کلیدی اساتید در تربیت اعتقادی و فرهنگی دانشجویان، افزود: مقام معظم رهبری توجه و حساسیت خاصی به نقش اساتید در تقویت جبهه جنگ نرم دارند و اساتید را فرماندهان جنگ نرم علیه دشمن کینه توز و بدخواه خوانده اند و با نگاهی عمیق به این مسأله می توان دریافت که حضور اساتید در جبهه جنگ نرم چه جایگاه ویژه ای از منظر فرمانده معظم کل قوا دارد.



سردار آبنوش تصریح کرد: باید خودمان را باور کنیم و با ورود به همه عرصه ها اعم از علمی، سیاسی، اقتصادی زمینه پیشرفت را تداعی کنیم.



در ادامه این نشست مسئول نمایندگی ولی فقیه سپاه استان، نقش اساتید را در مصون ماندن فضای دانشگاه ها از انحرافات فکری را ویژه و کلیدی خواند.



حجت الاسلام علی معبودی با ویژه خواندن نقش اساتید در دانشگاه ها، بیان کرد: دشمن در تلاش است تا با شبیخون شدید فرهنگی، دانشجویان را نسبت به معارف دینی و اسلامی بی تفاوت کند.



وی گفت: دانشگاه به تعبییر مقام معظم رهبری نبض حیات جامعه است و اگر قشر دانشگاهیان در این هجمه فرهنگی شدید دشمن مصون بمانند، قطعاً زمینه های شکوفایی در عرصه های مختلف به وجود خواهد آمد.



معبودی در ادامه افزود: دشمن درصدد است تا انحرافات فکری را از طریق رسانه ها، کتابها و مقالات به قشر دانشگاهیان تزریق کند و به همین دلیل باید اساتید در برابر این هجمه سنگین دشمن ، دانشجویان را واکسینه کنند.



مسئول نمایندگی ولی فقیه سپاه استان تصریح کرد: در چنین شرایطی که دشمن تلاش دارد تا دانشجویان را بی هویت و از اعتقادت دینی دور کند وظیفه اساتید سنگین تر و سخت از گذشته خواهد بود و همه اساتید باید رسالت خود را در این امر خطیر به نحو احسن انجام دهند.



جلال فارسی مسئول سازمان بسیج اساتید استان در ادامه از افتتاح کانون بسیج اساتید در دانشگاه دارالفنون خبر داد.



وی اظهارداشت: این کانون بسیج اساتید 11 مرکز غیر انتفاعی را تحت پوشش خود قرار خواهد داد.



این مسئول گفت: در دانشگاه های استان بیش از 10 کانون فعال بسیج اساتید وجود دارد و بیش از 60 واحد دانشگاهی نیز در استان تحت نظر بسیج اساتید است.



فارسی در ادامه با تشریح اهداف تشکیل این جلسه بیان کرد: این جلسه به منظور بیان مشکلات و دغدغه های فرهنگی اساتید در دانشگاه ها تشکیل شده است و بسیج اساتید تلاش دارد تا با برگزاری چنین جلساتی گام بلندی در جهت مرتفع کردن مشکلات فرهنگی در دانشگاه ها را بردارد.