به گزارش خبرنگار مهر، الیاس نادران نماینده مردم تهران در مجلس شورای اسلامی در نطق میان دستور خود در جلسه علنی امروز چهارشنبه مجلس با اشاره به در پیش بودن اربعین حسینی گفت: امیدواریم در کنار برداشتن ویزای دوبی و ترکیه، ویزای عراق نیز برداشته شود و ملت ایران در همراهی با زینب(س) پیاده از نقاط مختلف کشور به سمت کربلا حرکت کنند.

وی با بیان اینکه در مسائل داخلی با دو مسئله مهم هسته ای و اقتصادی روبرو هستیم که حوزه‌های سیاسی، اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی را تحت تاثیر خود قرار داده است، گفت: موضوع هسته ای یک مساله ملی و فراملی است، نیازمند ساخت مستحکم درونی است به همین دلیل آنهایی که از هر جناحی به دنبال دو قطبی کردن جامعه هستند بدانند به این ملت آرمان ها و مقاومت‌های نیم قرن اخیر خیانت کرده اند.

نادران افزود: ما به فرزندان این ملت و مسئولان هسته ای اعتماد داریم، می دانیم که حداکثر ظرفیت خود در دفاع از ملت ایران بکار می گیرند. به همان نسبت به طرف های مذاکره به ویژه آمریکایی ها و دنباله روهای اروپایی آنها بی اعتمادیم.

نماینده مردم تهران در مجلس ادامه داد: مجلس به نمایندگی از ملت مذاکرات و حواشی آن را با حساسیت پیگیری می کند و چنانچه شیطنتی از دشمنان این ملت ببیند پاسخ دندان شکن و پشیمان کننده خواهد داد.

وی با بیان اینکه امروز که آمریکایی ها از حمله نظامی به سوریه دست کشیده اند، بهتر از هر کسی می دانند مسائل خاورمیانه بدون ایرانی اسلامی حل نشدنی است، ادامه داد: طرف های مذاکره بیش از هر کس دیگری می دانند که به موافقت طرف ایرانی نیاز داشته اند. دولت بداند سطح دستیابی ما به فناوری های هسته ای و کاربردهای آن در کشاورزی، دارو، ماهواره ها، سوخت و شناورهای سطحی را و توانمندی های دانش فنی این ملت تامین می کند و خط قرمز ما است. حراست از کلیه صنایع هسته ای و سرمایه های فنی و انسانی آن از اوجب واجبات است و صنعت این کشور نخواهد چرخید تا سانتریفیوژهای ساخت داخل به خوبی بچرخند.

نادران خطاب به دولت گفت: لااقل در فاز دوم طمئنینه در طرف ایرانی حفظ شود تا گمان نشود تعجیل در مسئولین اجرایی را ناچار از عدول از بعضی ظرافت ها کرده است.

نماینده مردم تهران در مجلس در خصوص مسائل اقتصادی گفت: متاسفانه بی تدبیری ها، شکاف‌های داخلی بین قوا، شرارت دشمن، محاصره اقتصادی و تداوم رکود تورمی باعث فشار مضاعف به معیشت مردم گشته است. از این رو مهار تورم و مدیریت منابع باید به سمت تولید داخلی و تقویت بنیان های اقتصاد مقاومتی برویم. دل خوش کردن به گشایش های خارجی و مذاکرات هسته ای آدرس غلط دادن به دشمن است و آتش گذاشتن زیر دیگ طمع آنها برای فشار بیشتر بر ملت ایران است.

وی ادامه داد: جز با وحدت و همدلی و استفاده از ظرفیت های داخلی در حل اساسی مشکلات ساختاری اقتصاد ایران راهی برای برون رفت از وضع موجود وجود ندارد.

نادران افزود: اظهارات متناقض مسئولان اقتصادی و اجرایی باعث القاء این مساله شده است که کشتی اقتصادی دولت را ناخدایی نیست،در صورتی که اقتصاد ارشد می‌خواهد و نمی‌شود آن را ملوک‌الطوایفی اداره کرد. هدفمندی یارانه ها، قیمت کالاها و خدمات، نرخ سود، سیاست های پولی و مالی، مدیریت سهام عدالت و آزادسازی اقتصادی از جمله مسائلی است که جز با واداشتن یک دستگاه فکری و اقتصادی و نگرش سیستمی تئوری رشد عدالت محور و ماهیت قدرتمند و اراده لازم همه مدیران حل نشدنی است. نگاه به گذشته و نقد به دولت گذشته، بجای نقد دولت آینده و ارائه عمل از عملکردهای سیاست های اقتصادی، دامن زدن به اختلافات و دعوای حسن- محمودی نتیجه ای ندارد.

وی افزود:در افتتاحیه پل صدر پیش خودم گفتم کاش آقای روحانی اینجا بودند و می‌دیدند که این سرهنگ‌ها چه خدماتی به مردم کرده‌اند.

نماینده مردم تهران در مجلس شورای اسلامی در پایان در یک شوخی خطاب به دولت گفت: بازی برد برد با خانم اشتون را بلد هستید، لااقل تعاملتان را با مجلس در خصوص استانداران، وزارت علوم و دستگاه های اجرایی بهتر کنید.