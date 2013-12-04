۱۳ آذر ۱۳۹۲، ۱۱:۱۵

از ساعاتی قبل روی داد؛

بروز طوفان شن در ریگان/ تردد در جاده کرمان - چابهار کند شد

کرمان - خبرگزاری مهر: بروز طوفانی با سرعت 70 کیلومتر در ساعت موجب شن گرفتگی جاده کرمان به چابهار شده است و هم اکنون رفت و آمد در این محور بین استانی به کندی انجام می شود.

به گزارش خبرنگار مهر، با آغاز فصل پائیز و بادهای 120 روزه در سیستان و بلوچستان مناطق مرزی استان کرمان و سیستان و بلوچستان نیز از این پدیده متاثر شده اند.

با آغاز فصل طوفانهای شن در شرق استان کرمان هم اکنون طوفان شن در شهرستانهای فهرج و ریگان آغاز شده است و مسئولان شدت این طوفان را 70 کیلومتر در ساعت تخمین می زنند.

بروز این طوفان دید افقی در محور اصلی کرمان – چابهار را کاهش داده است و این پدیده در راههای روستایی شهرستانهای ریگان و فهرج نیز روی داده است.

طوفان همچنان در این محور ادامه دارد و پلیس راه به افرادی که قصد عبور از این جاده را دارند توصیه می کند تا توقف طوفان شن از عبور و مرور غیر حضوری در جاده های این منطقه خودداری کنند.

این طوفان همچنین خساراتی به بخشهای کشاورزی و زیر بنایی مناطق طوفان زده وارد کرده است.

طوفان همچنان در این مناطق ادامه دارد.
 

