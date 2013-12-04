رئیس جدید هیئت تیراندازی با کمان استان قم انتخاب شد

به گزارش خبرنگار مهر، مجمع انتخابات هیئت تیراندازی با کمان استان قم شامگاه سه شنبه با حضور صمد کریمی نایب رئیس فدراسیون تیراندازی با کمان و عباس جهان بینی مدیرکل ورزش و جوانان استان قم، سیدمهدی غیاثی معاون توسعه امور ورزش این اداره کل و مرتضی روحیان مسئول حراست اداره کل ورزش و جوانان برگزار شد و مهدی حیدرآبادی را برای مدت چهار سال به عنوان رئیس جدید این هیئت انتخاب کرد.

در حالی که این مجمع در چهار سال گذشته، اسماعیل ملامحمدی را به عنوان رئیس جدید این هیئت انتخاب کرده بود با پایان دوره چهارساله ریاسیت ملامحمدی بار دیگر انتخابات این هیئت برگزار شد و این مجمع این بار سیدمهدی حیدرآبادی را برای مدت چهار سال به عنوان رئیس جدید هیئت تیراندازی با کمان قم برگزید.

با توجه به پایان دوره ریاست ملامحمدی در این هیئت و بعد از دوره کوتاه مدت سرپرستی در هیئت تیراندازی با کمان قم، با تصمیم فدراسیون تیراندازی با کمان کشورمان و هماهنگی با اداره کل ورزش و جوانان استان قم، انتخابات این هیئت در دوازدهمین روز آذر ماه برگزار‌ شد.

با توجه به هماهنگی های انجام شده بین این اداره کل و فدراسیون تیراندازی با کمان، مجمع جدید انتخابات هیئت تیراندازی با کمان قم در سالن کنفرانس اداره کل ورزش و جوانان برگزار شد و اعضای مجمع هیئت تیراندازی با کمان قم 12 رای از آراء خود را به نفع سیدمهدی حیدرآبادی یکی از دو کاندیدای این مجمع به گلدان جمع آوری آراء انداختند.

تعداد 12 رای از آراء 16 عضو مجمع انتخابات هیئت تیراندازی با کمان استان قم در حالی به سیدمهدی حیدرآبادی اختصاص یافت و وی به مدت چهار سال رئیس هیئت تیراندازی با کمان استان قم شد که در مصطفی دشتی دیگر کاندیدای این مجمع چهار رای را به خود اختصاص داد.

