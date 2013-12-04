حجت الاسلام عیسی بزمانی در گفتگو با مهر اظهار داشت: همایش سه ساله های حسینی همزمان با 15 آذر مصادف با سوم ماه صفر در حسینیه سیستانی‌های شهرستان زاهدان برگزار می‌شود.

وی ادامه داد: این همایش به‌مناسبت شهادت حضرت رقیه(س) به همراه ایراد سخنرانی و مداحی و با حضور خانواده های زاهدانی و دوستداران اهل بیت از ساعت 8 تا 11 صبح در حسینیه سیستانی‌های شهرستان زاهدان برگزار می‌شود.

وی ترویج فرهنگ عاشورایی را هدف اصلی از برگزاری این همایش دانست و افزود: حضرت رقیه(س) به عنوان فرزند سه ساله امام حسین(ع) جلوه‌ای از شکوه حماسه عاشورا است که برای آزادگان جهان دارای پیام‌هایی بزرگ است.

بزمانی با بیان اینکه دشمنان به دنبال قطع کردن پیام واقعه عاشورا به نسل جوان است ادامه داد: دشمنان اسلام از ابتدای شهادت امام حسین(ع) توطئه‌ها و نقشه‌های فراوانی را برای از یاد بردن ایشان و هدفشان به کار گرفته اند که تاکنون عشق و ارادت مردم به اهل بیت همه این توطئه ها را خنثی کرده است.