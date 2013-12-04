تصویب ساختار جدید دانشگاه آزاد/ اصلاح آیین نامه مالی و معاملات

به گزارش خبرگزاری مهر، دومین نشست کمیسیون دائمی هیات امنای دانشگاه آزاد اسلامی با حضور دکتر حمید میرزاده رئیس دانشگاه آزاد اسلامی و اعضای شورا برگزار شد.

در این نشست مباحثی به منظور طرح و بررسی در هیات امنای مرکزی دانشگاه آزاد اسلامی مطرح و پس از بررسی کارشناسی در کمیسیون دائمی هیات امنای دانشگاه آزاد اسلامی به اتفاق آرا تصویب شد.

از جمله موارد مذکور ساختار جدید دانشگاه آزاد اسلامی، آیین نامه تشکیل شورای دانشگاه آزاد اسلامی، اصلاح آیین نامه مالی و معاملاتی دانشگاه آزاد اسلامی بود که به تصویب رسید.

در این جلسه گزارش دکتر باقر لاریجانی قائم مقام رئیس دانشگاه آزاد اسلامی در حوزه علوم پزشکی جهت طرح توسعه آموزش علوم پزشکی در این دانشگاه و ارائه گزارش طرح جامع آموزشی توسط دکتر حسین بلندی معاون آموزشی این دانشگاه از دیگر موارد تصویبی در کمیسیون هیات امنای دانشگاه آزاد اسلامی بود.