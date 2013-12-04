به گزارش خبرنگار مهر، حجتالاسلام کاظم لطفیان صبح امروز در جلسه شورای هیئت های مذهبی استان با اشاره به اینکه هیئتهای مذهبی باید برای ترویج عبودیت در جامعه باشد، عنوان کرد: هیئت های مذهبی استان برگزاری کلاسهای قرآنی را در دستور کار خود قرار دهند.
لطفیان تنها راه رسیدن به تنها راه رسیدن به عبادتی مورد قبول حق تعالی را از مجرای توسل به اهلبیت و عمل به قرآن دانست و افزود: هیئاتهای مذهبی استان در عرصه های مختلف فرهنگی، سیاسی و اجتماعی نقش آفرینی کنند.
وی با بیان اینکه هیئتهای مذهبی باید فریادگر اسلام ناب محمدی(ص) باشند، تصریح کرد: مسئولان هیئتهای مذهبی باید معلمان اخلاق باشند.
لطفیان با بیان اینکه خراسان جنوبی در زمینه سخنران و مداح از ظرفیت های خوبی برخوردار است، گفت: سازمان تبیلغات اسلامی استان برای تامین مداح و سخنران جلسات هیات های مذهبی آمادگی دارد.
مدیرکل تشکلهای دینی و مراکز فرهنگی سازمان تبلیغات کشور نیز در این جلسه به ارائه راهکارها و سیاستهای کلی این شورا پرداخت و گفت: توجه به احیای جلسات روضه زنانه در دستور کار هیاتهای مذهبی استان قرار گیرد.
معممی مقدم افزود: هیات های مذهبی استان علاوه بر مراسم عزاداری در مناسبت های دینی و انقلابی نیز حضور پر شوری داسته باشند.
در پایان این جلسه انتخابات شورای هیئتهای مذهبی استان برگزار شد که غلامرضا عباسی مقدم، حسین عبداللهی و سید حسن رضازاده به ترتیب به عنوان رئیس، دبیر و منشی شورا انتخاب شدند.
در حال حاضر در تمامی شهرستانهای استان شورای هیاتهای مذهبی فعال است.
