بازی رایانه ای مبارزان جنگل رونمایی می شود/ سردار جنگل نماد مبارزه با استبداد و استعمار

به گزارش خبرنگار مهر، رضا ثقتی ظهر چهارشنبه در جلسه فرهنگی این شهرستان افزود: این بازی محصول موسسه فرهنگی اطلاع رسانی تبیان بوده که در وصف گوشه ای از رشادت ها و جوانمردی های شخص میرزا کوچک خان و یاران با وفا و دلیر ایشان ساخته شده است.

وی اظهارداشت: در سبک اول این بازی شخص تیراندازی یا همان اف پی اس بوده که به طور همرزمی یا همان کو آپ یا تک رزمی صورت می گیرد.

رئیس فرهنگ و ارشاد اسلامی رشت گفت: این بازی در شش مرحله ساخته شده و کیفیت بصری، محیط های کوهستانی و نماهای باز در تمامی مراحل از ویژگی های برجسته آن به شمار می رود.

وی افزود: آئین رونمایی و تقدیر از سازندگان و دست اندرکاران بازی مبارزان جنگل ساعت 18 روز یکشنبه هفدهم آذرماه سال جاری در سالن وارش مجتمع فرهنگی هنری خاتم الانبیا (ص) رشت برگزار خواهد شد.

ثقتی رئیس فرهنگ و ارشاد اسلامی رشت در ادامه اعلام کرد علاقمندان برای کسب اطلاعات بیش تر از این بازی به صفحه ی بازی به آدرس http://www.tebyangame.com/Mirza مراجعه کنند.



