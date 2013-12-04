دومین مرحله طرح تفکیک زباله از مبداء در تبریز آغاز می شود

به گزارش خبرنگار مهر، شاهرخ خرسند پیش از ظهر چهارشنبه در گفتگو با خبرنگاران با اعلام این خبر افزود: در این مرحله که به صورت پایلوت در مجتمع های مسکونی بزرگ مناطق 10 گانه شهرداری تبریز از روز جمعه 15 آذر ماه اجرا می شود عوامل این شرکت به عنوان مجری طرح تفکیک از مبداء سازمان مدیریت پسماند شهرداری کلانشهر تبریز حضور می یابند.

وی ادامه داد: ماموران این شرکت با حضور در مجتمع های مسکونی تعیین شده اقدام به توزیع نایلکس و باکس های مخصوص جمع آوری پسماندهای خشک کرده و در موعد مقرر اقدام به جمع آوری پسماندهای خشک این اماکن می کنند.

خرسند تصریح کرد: در حاشیه اجرای این طرح به منظور فرهنگ سازی در بین خانواده های ساکن در این اماکن به ویژه کودکان مسابقه نقاشی برای کودکان سه تا 12 سال به صورت ماهانه در محل این مجتمع ها برگزار و به منتخبان جوایز ارزنده ای اهدا می شود.

وی اظهار داشت: خانوارهای تبریزی روزانه بیش از هزار تن زباله تولید می کنند که با بازیافت آنها می توان بسیاری از مایحتاج مورد نیاز هموطنان کشورمان را تامین و به برگشت بخش بزرگی از سرمایه ملی به چرخه اقتصادی کمک کرد.

مدیرعامل شرکت صنعت سازان فتح ادامه داد: کارخانه بازیافت زباله شهرداری تبریز با ظرفیت هزار تنی در تبریز افتتاح شده و هم اکنون این کارخانه توان بازیافت روزانه 500 تن زباله را داراست که این رقم به زودی با همکاری و مساعدت سازمان مدیریت پسماند شهرداری تبریز به 700 تن افزایش می یابد.

خرسند تاکید کرد: افراديكه در اين زمينه فعاليت خواهند کرد با لباس مخصوص و با داشتن كارت شناسايي طرح مديريت تفكيك پسماندها مجاز اقدام به جمع آوري پسماندهای خشك می کنند و شهروندان فهیم با مشاهده افراد غير مرتبط با شركت و سازمان سريعاً موضوع را به سازمان مديريت پسماندهاي شهرداري تبريز يا مناطق 10 گانه شهرداري تبریز اطلاع دهند تا برخوردهاي قانوني لازم اعمال شود.

