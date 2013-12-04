سارقان حرفه اي توسط پليس گناباد دستگير شدند

به گزارش خبرنگار مهر، سرهنگ رضا قدمگاهي صبح چهارشنبه در جمع خبرنگاران اظهار داشت: دو سارق حرفه اي كه سرقتهاي متعددي را در سطح استان خراسان رضوي مرتكب شده بودند توسط پليس شهرستان گناباد دستگير و به 15 فقره سرقت اعتراف كردند.

وي افزود: مامورين يگان امداد اين شهرستان حين گشت زدن در سطح شهر به يك دستگاه خودروي پژو كه درجلو يكي از مغازه ها در حال بارگيري ابزار آلات و ادوات كشاورزي بود مشكوك و خودرو را به همراه مضنونين به مقر پليس آگاهي دلالت دادند.

وي ادامه داد: با توجه به روشن شدن موضوع و تحقيقات فني و پليسي در نهايت سارقين لب به اعتراف گشودند و به سرقتهايي در شهرستانهاي تربت حيدريه، شادمهر و فردوس اعتراف كردند كه پس از تشكيل پرونده جهت سير مراحل قانوني تحويل مقامات قضايي شدند.

قدمگاهي همچنين از كشف مواد مخدر در شهرستان خبر داد و افزود: مامورين ايستگاه بازرسي شهيد سالاري فرماندهي انتظامي گناباد حين كنترل خودروهاي عبوري از يك دستگاه پرايد مقدار 2 كيلو و 200 گرم مواد مخدر از نوع ترياك كشف كردند.

وي افزود: در اين زمينه 2 نفر متهم دستگير و پس ازتشكيل پرونده و به منظور سير مراحل قانوني به مراجع قضايي معرفي شدند