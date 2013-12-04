هنرمندان مروج ارزش های والای انسانی باشند

به گزارش خبرگزاری مهر، حجت‌الاسلام سعید مهدوی‌امین در دیدار با هنرمندان شهرستان خرم آباد گفت: هنر متعهد و هنرمند متعهد کسی است که تابع حق و حقیقت بوده و مروج ارزش های والای انسانی است.

وی افزود: هنرمند راستین از آن جهت که هم اهل معرفت و آگاهی‌است و هم از ذوق و قریحه الهی برخوردار است، لذا مسئولیت خطیری را در تبلیغ حقایق و دمیدن روح تعهد در جامعه بر عهده دارد.

حجت الاسلام مهدوی امین ادامه داد: لذا بر هنرمندان لازم و واجب است که هر چه می‌توانند بر دانش و بینش خود بیفزایند تا ناخواسته باعث گمراهی دیگران نشوند.

در ادامه این دیدار ضمن بررسی زمینه مختلف همکاری و تعامل بیشتر هنرمندان با تبلیغات اسلامی، هریک از هنرمندان نظرات و پیشنهادات خود را مطرح و مورد بررسی قرار دادند.

در پایان این دیدار طراحی پوستر همایش آیت الله کمالوند، تشکیل نمایشگاه عکس و فیلم، تهیه طرح گرافیک از تمثال مبارک آیات عظام بروجردی و کمالوند، تهیه کتابچه از آثار ارسالی به همایش،تهیه نرم افزار مربوط به آیت الله کمالوند و برگزاری مسابقات فرهنگی و کتابخوانی و پیامکی مطرح و مورد بررسی قرار گرفت.