به گزارش خبرگزاري مهر ، " ولفگانگ شوسل " صدراعظم اتريش با بيان اين مطلب كه روند تصويب قانون اساسي واحد اروپايي وارد مرحله جديدي شده است ، تصريح كرد : روند تصويب قانون اساسي واحد اروپايي تا دو سال ديگر ادامه خواهد داشت .

شوسل همچنين به فرانكفورترآلگماينه گفت : پاسخ منفي دوكشور فرانسه و هلند به اجراي قانون اساسي نبايد عامل بازدارنده اي براي تداوم روند تصويب اين قانون اساسي در ميان ساير كشورهاي عضو اتحاديه اروپايي بشمار آيد .

صدراعظم هشتمين كشور تصويب كننده قانون اساسي واحد اروپايي در ادامه به اين روزنامه آلماني گفت : اجراي قانون اساسي واحد اروپايي همچنان از شانس بالايي برخوردار است .

وي با بيان اين مطلب كه اجراي قانون اساسي واحد اروپايي منوط به تصويب آن در تمامي كشورهاي عضو اتحاديه اروپايي است ، اظهار داشت : شواهد امر نشان مي دهد كه كشورهايي كه هنوز اين قانون اساسي را به تصويب نرسانده اند نگران آينده اين قانون اساسي هستند .

صدراعظم اتريش در بخش ديگري از اين گفتگو با اشاره به مسئله عضويت تركيه در اتحاديه اروپايي خاطر نشان ساخت : اتحاديه اروپايي به موازات تصويب قانون اساسي واحد با مسئله ديگري همچون پيوستن آنكارا به اتحاديه اروپايي مواجه است .

وي با بيان اين مطلب كه كشورهاي عضواتحاديه اروپايي همچنان داراي اختلاف نظرهايي دراين زمينه هستند به فرانكفورترآلگماينه گفت : پيوستن تركيه به اتحاديه اروپايي به زمان زيادي نياز دارد .