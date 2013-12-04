آگاهی و بصیرت مهمترین خصیصه دانشجویان است

به گزارش خبرگزاری مهر،مراد عزیزی روز چهارشنبه و در آستانه روز دانشجو ، اظهار داشت: 16 آذر روز دانشجو یادآور شهادت سه تن از دانشجویان دانشگاه تهران به نام های احمد قند چی، آذر شریعت رضوی و بزرگ نیا در سال 1332 است.
وی افزود: رژیم پهلوی پس از کودتای 28 مرداد 1332، خود را بیش از پیش نیازمند آغوش گرم امریکا میدید، در ادامه این روند، سفر نیکسون، معاون رییس جمهور وقت امریکا به ایران در 17 آذر همان سال برنامهریزی شد.
عزیزی اضافه کرد: تظاهرات دانشجویان دانشگاه تهران، به عنوان اعتراض به این سفر، از چهاردهم آذر 32 آغاز شد.
رئیس سازمان بسیج دانشجویی کرماشاه اظهار داشت: در روز 17 آذر همزمان با ورود نیکسون به تهران، تمام دانشگاههای پایتخت در اعتصاب کامل به سر میبردند، وقتی نیکسون برای دریافت دکترای افتخاری حقوق در دانشکده حقوق و علوم سیاسی دانشگاه تهران حاضر شد، یکی از مطبوعات در سرمقاله خود با عنوان ˈسه قطره خونˈ این گونه نوشت: ˈآقای نیکسون! وجود شما آنقدر گرامی و عزیز بود که در قدوم شما، سه نفر از بهترین جوانان این کشور، یعنی دانشجویان دانشگاه را قربانی کردند.
عزیزی در ادامه با اشاره به بیانات امام خمینی (ره) گفت: امام خمینی رحمت الله علیه یکی از وظایف دانشگاهیان را آگاه سازی ملت معرفی میکند و می فرماید: ˈبر شما جوانان ارزنده اسلام که مایه امید مسلمین هستید، لازم است که ملتها را آگاه سازید و نقشههای شوم و خانمانسوز استعمارگران را برملا نمایید.
وی در پایان گفت: 16 آذر روز آگاهی و بصیرت دانشجویان و همچنین اقدام بموقع آنان به شمار می آید که همواره از عوامل موفقیت آنان می باشد و امید است تا با سرلوحه قرار دادن این خط مشی همواره در مسیر انقلاب اسلامی و ولایت فقیه جایگاه رفیع علم و عدالت را پاس بداریم.
