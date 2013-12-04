آگاهی و بصیرت مهمترین خصیصه دانشجویان است

به گزارش خبرگزاری مهر،مراد عزیزی روز چهارشنبه و در آستانه روز دانشجو ، اظهار داشت: 16 آذر روز دانشجو یادآور شهادت سه تن از دانشجویان دانشگاه تهران به نام های احمد قند چی، آذر شریعت رضوی و بزرگ نیا در سال 1332 است.

وی افزود: رژیم پهلوی پس از کودتای 28 مرداد 1332، خود را بیش از پیش نیازمند آغوش گرم امریکا می‏دید، در ادامه این روند، سفر نیکسون، معاون رییس جمهور وقت امریکا به ایران در 17 آذر همان سال برنامه‏ریزی شد.

عزیزی اضافه کرد: تظاهرات دانشجویان دانشگاه تهران، به عنوان اعتراض به این سفر، از چهاردهم آذر 32 آغاز شد.

رئیس سازمان بسیج دانشجویی کرماشاه اظهار داشت: در روز 17 آذر همزمان با ورود نیکسون به تهران، تمام دانشگاه‏های پایتخت در اعتصاب کامل به سر می‏بردند، وقتی نیکسون برای دریافت دکترای افتخاری حقوق در دانشکده حقوق و علوم سیاسی دانشگاه تهران حاضر شد، یکی از مطبوعات در سرمقاله خود با عنوان ˈسه قطره خونˈ این‏ گونه نوشت: ˈآقای نیکسون! وجود شما آن‏قدر گرامی و عزیز بود که در قدوم شما، سه نفر از بهترین جوانان این کشور، یعنی دانشجویان دانشگاه را قربانی کردند.

عزیزی در ادامه با اشاره به بیانات امام خمینی (ره) گفت: امام خمینی رحمت الله علیه یکی از وظایف دانشگاهیان را آگاه‏ سازی ملت معرفی می‏کند و می‏ فرماید: ˈبر شما جوانان ارزنده اسلام که مایه امید مسلمین هستید، لازم است که ملت‏ها را آگاه سازید و نقشه‏های شوم و خانمان‏سوز استعمارگران را برملا نمایید.

وی در پایان گفت: 16 آذر روز آگاهی و بصیرت دانشجویان و همچنین اقدام بموقع آنان به شمار می آید که همواره از عوامل موفقیت آنان می باشد و امید است تا با سرلوحه قرار دادن این خط مشی همواره در مسیر انقلاب اسلامی و ولایت فقیه جایگاه رفیع علم و عدالت را پاس بداریم.