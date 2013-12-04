محسن حسن زاده در گفتگو با خبرنگار مهر با ابراز رضایت از وضعیت فعلی بازیکنان تیمش بعد از تمرینات در نظر گرفته شده در تعطیلات کوتاه مدت لیگ برتر، اظهار داشت: از آغاز ليگ پانزدهم تاكنون نتايج خوبي كسب نكرده‌ايم و در حال حاضر در موقعیتی قرار داریم که مورد انتظار علاقمندان به تیم و هواداران نیست، جایگاهی که باید با تلاش و همدلی تمام اعضای تیم آن را ارتقا دهیم.

وي با بیان اینکه تیمش برای ادامه بازی های لیگ راه سختی را پیش رو دارد، تصريح كرد: ايجاد وقفه بين بازي‌ها براي تيم‌هايي كه صد در صد در اوج هستند، چندان رضايت‌بخش نيست اما براي ما كه به آمادگی بيشتري براي مصاف با راه ساری و منصوری قرچک در بازی های هفته های دوازدهم و سیزدهم دست یابیم، بهترين فرصت بود تا با تجديد قوا وارد ادامه باز‌هاي ليگ برتر شويم.

سرمربی تيم فوتبال ماهان تندیس قم با اشاره به نتايج این تیم از آغاز مسابقات اين فصل، اظهار داشت: نایب قهرمانی فصل گذشته تیم صبا در لیگ برتر انتظارات مردم قم را از این تیم بالا برده و به همین خاطر بچه ها نتوانسته اند از آغاز لیگ خوب کار کنند، اما خوشبختانه آنها را از نظر روحی و روانی آماده کرده ایم و با توجه به شرایط جسمانی و آمادگی تاکتیکی خوبی که دارند سعی می کنیم از این هفته به بعد آن چیزی باشیم که از فوتسال قم انتظار می رود.

وي با بیان اینکه ماهان تندیس ‌در تعطيلي 12 روزه ليگ برتر، تيم ما براي حضوري موفق در ادامه بازي‌ها و مصاف با راه ساری به شرايط مطلوب رسیده است، افزود: ما قدر بازی های خانگی قبل را ندانسته ایم و در چهار مسابقه خانگی به حریفان خود باخته ایم بنابراین فرصت های خوبی از دست رفته که اگر اینگونه نشده بود حتي می توانستيم الان در صدر جدول باشیم اما هنوز فرصت زیادی باقی مانده است و قطعا وضعیت تیم روز به روز بهتر می شود.

حسن زاده با اشاره به عملكرد تيم فوتبال ماهان تندیس قم در بازي‌ اخير با میثاق تهران، ابراز داشت: برابر میثاق نباید می باختیم چون حریف را بسیار آزار دادیم و بارها موقعیت گل داشتیم با این حال چون ما مهره های کلیدی خود را هم به همراه نداشتیم این بازی را واگذار کردیم.

وي با اشاره به وضعيت ماهان تندیس قم در جدول رده‌بندي ليگ برتر فوتسال باشگاه‌هاي كشور يادآور شد: اختلاف صدر جدول با ما 14 امتياز است ولی با توجه به بازيكنان و مديريت خوبي كه داريم، قطعا در ادامه ليگ برتر بهتر عمل خواهيم كرد تا این فاصله جبران شود.

سرمربی تیم فوتسال ماهان تندیس قم در ادامه با اشاره به اينكه شرايط مطلوب است، اظهار داشت: مطمئنم ماهان تندیس در اين فصل يكي از تيم‌هاي بالاي جدول رده‌بندي ليگ پانزدهم خواهد بود و در هفته های آتی نتایج خوبی خواهد گرفت.

گفتنی است: ماهان تندیس قم در 11 هفته گذشته مسابقات ليگ برتر فوتسال باشگاه‌هاي كشور، شش بازي در خانه و پنج بازي نيز در خارج از خانه برگزار كرده كه از بازي‌ها چهار پيروزي و يك تساوي و همچنین شش باخت در كارنامه خود به ثبت رسانده است و در حال حاضر با 13 امتياز در رده نهم جدول رده‌بندي لیگ برتر فوتسال جاي دارد.

