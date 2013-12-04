مشکل سوخت بهبهان کمتر از سایر شهرستان ها است

ابوالقاسم اسدی در گفتگو با خبرنگار مهر اظهار کرد: سوخت خوزستان و استانهای هم جوار همچون کهگیلویه و بویر احمد، بوشهر و فارس از ماهشهر تامین می شود و سوخت ماهشهر نیز یا از طریق واردات و یا از پالایشگاه آبادان تامین می شود.



وی ضمن رد مسئله کمبود سوخت گفت: مشکل سوخت فقط مربوط به بهبهان نیست.



مسئول پخش فراورده های نفتی بهبهان با اشاره به دلیل اصلی تاخیر و کمبود سوخت تامین سوخت استانهای شمالی یادآور شد: هر ماشین مجبور است جهت تامین سوخت، بار اضافی بزند که همین موضوع در انتقال سوخت تاخیر ایجاد می کند.



اسدی افزود: هر از چند گاهی نیز در زمان خالی شدن مخزن و دریافت سوخت از پالایشگاه یک فرجه زمانی برای تامین سوخت لازم است.



وی تاکید کرد: در این فرجه زمانی در حدود 7 یا 8 ساعتی انبارها تعطیل می شود تا بارها آزمایش و به اصطلاح خنک شود سپس اجازه بارگیری داده می شود.



مسئول پخش فراورده های نفتی بهبهان به دلیل دیگری نیز اشاره کرد و گفت: استانهای شمالی از خط نظامیه اهواز سوخت خود را تامین می کنند و خود نظامیه اهواز نیز کمبود سوخت خود را از انبار ماهشهر تامین می کند.



وی با باین اینکه ماشینهایی که جهت سوخت گیری به ماهشهر می روند بالاجبار باید ابتدا سوخت نظامیه اهواز را بارگیری کنند، توضیح داد: این خودروها در هنگام بازگشت سوخت شهرهای خود را تامین می کنند که همین موضوع در زمان سرما تاخیرهایی را به دنبال دارد.