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۱۳ آذر ۱۳۹۲، ۱۱:۵۲

فرهمند امین خواستار شد:

شهرداری اردبیل بدهی خود به کتابخانه ها را پرداخت کند

شهرداری اردبیل بدهی خود به کتابخانه ها را پرداخت کند

اردبیل – خبرگزاری مهر: مدیر کل امور کتابخانه های عمومی استان اردبیل خواستار پرداخت بدهی شهرداری اردبیل به مجموعه کتابخانه های عمومی استان شد.

صادق فرهمند امین در گفتگو با خبرنگار مهر مبلغ بدهی را هشت میلیاد ریال عنوان کرد و افزود: این بدهی از سهم شهرداری در توسعه کتابخانه ها انباشت شده و تاکنون پرداخت نشده است.

وی افزود: شهرداری موظف است 0.5 درصد از کل درآمدهای خود را در راستای توسعه کتابخانه های عمومی واگذار کند.

وی تاکید کرد: این مهم شامل تمامی درآمدهای شهرداری به جز تملک و دارایی می شود.

مدیر کل امور کتابخانه های عمومی استان افزود: با این وجود مجموع بدهی هشت میلیارد ریالی شهرداری از سال 83 تا 89 تاکنون پرداخت نشده است.

تزریق اعتبارات فرهنگی در اردبیل مطلوب نیست

به گفته فرهمند امین تزریق اعتبارات فرهنگی در اردبیل بر خلاف بسیاری از استانها مطلوب نیست.

وی تاکید کرد: این در حالی است که دستگاه ها در اظهارات خود توجه ویژه به فرهنگ را همواره تاکید دارند.

وی خواستار توجه نهادهای فرهنگی در جهت توسعه فرهنگ کتابخوانی در استان شد و افزود: ترویج کتابخوانی در جامعه به منزله تربیت اخلاقی و معرفتی آن است.

کد مطلب 2188629

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