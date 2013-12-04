منطقه ویژه اقتصادی فرصت مناسبی برای ایجاد اشتغال در تایباد است

به گزارش خبرنگار مهر، حسین ابراهیمی معاون فرماندار شهرستان تایباد در اولین جلسه کمیسیون اشتغال و جوانان شورای شهر تایباد که قبل از ظهر چهارشنبه برگزار شد اظهار کرد: کار پیدا شدنی نیست بلکه باید کار را بوجود آورد و گام به گام به سمت اشتغال حرکت کرد .

وی با بیان اینکه صنعت در تایباد بسیار ضعیف است افزود: منطقه ویژه اقتصادی فرصت مناسبی برای ایجاد شغل جوانان شهرستان است.

وی با اشاره به شعار سال گفت: اقتصاد مقاومتی که مورد تاکید مقام معظم رهبری است بایستی جدی گرفته شود و از متخصصین امر در امور مشاوره کارآفرینی استفاده شود.

محمود بیانی رییس اداره کار، رفاه و امور اجتماعی تایباد گفت: مسایل جوانان و اشتغال یک موضوع فرابخشی است و بایستی با خرد جمعی این مشکل را حل کنیم .

ثبت 1400 در سامانه اشتغال خانگی تایباد

وی با اشاره به اینکه در خصوص مشاغل خانگی اعتبارات خوبی توزیع شده است افزود : سه هزار 662 نفر تعهد ایجاد شغل داریم که تاکنون هزار و 450 نفر ثبت سامانه شده اند .

زکریا طغانی رییس شورای اسلامی شهر تایباد اشتغال، مسکن و ازدواج را عمده ترین مسایل مشکلات جوانان ذکر کرد و گفت: حل این مشکلات جز با همکاری و تعامل نهاد ها و ادارات میسر نخواهد شد .

کشاورزی ظرفیت ایجاد سالیانه 500 شغل را در تایباد دارد

وی با اشاره به اینکه مشکلات جوانان دغدغه شورای چهارم است افزود : خدمت صادقانه و بی منت به مردم را سرلوحه کار خود قرار داده ایم.

عبدالرئوف نعمتی رییس کمیسیون اشتغال و جوانان شورای شهر تایباد گفت: کشاورزی شهرستان تایباد توان آن را دارد که حداقل سالی 500 شغل را ایجاد کند.

وی با شاره به اینکه افتخار می کنیم که مرز دار هستیم افزود : با توجه به وسعت، جعیت تایباد ایجاد هزار 500 شغل در سال سهمیه تایباد است.