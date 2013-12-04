بودجه 93 یکشنبه از سوی رئیس جمهور به مجلس تقدیم می شود

به گزارش خبرنگار مهر، حجت الاسلام مجید انصاری در حاشیه جلسه هیات دولت با حضور در جمع خبرنگاران درباره زمان ارائه لایحه بودجه به مجلس پس از رایزنی هایی که صورت گرفته است، اظهار کرد: با رایزنی هایی که صورت گرفت مقرر شد یکشنبه هفته آینده لایحه بودجه 93 با حضور رئیس جمهور به مجلس تقدیم شود.

پیشتر قرار بود که لایحه بودجه امروز به مجلس ارائه شود اما با هماهنگی های صورت گرفته با رئیس مجلس به رغم تعطیلی نمایندگان در هفته آینده، مقرر شد که لایحه بودجه یکشنبه 17 آذر و دو روز پس از موعد قانونی به مجلس ارائه شود.