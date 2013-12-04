۱۳ آذر ۱۳۹۲، ۱۱:۵۰

انصاری در جمع خبرنگاران:

بودجه 93 یکشنبه از سوی رئیس جمهور به مجلس تقدیم می شود

معاون پارلمانی رئیس جمهور اعلام کرد که لایحه بودجه سال 1393 یکشنبه آینده با حضور رئیس جمهور به مجلس تقدیم خواهد شد.

به گزارش خبرنگار مهر، حجت الاسلام مجید انصاری در حاشیه جلسه هیات دولت با حضور در جمع خبرنگاران درباره زمان ارائه لایحه بودجه به مجلس پس از رایزنی هایی که صورت گرفته است، اظهار کرد: با رایزنی هایی که صورت گرفت مقرر شد یکشنبه هفته آینده لایحه بودجه 93 با حضور رئیس جمهور به مجلس تقدیم شود.

پیشتر قرار بود که لایحه بودجه امروز به مجلس ارائه شود اما با هماهنگی های صورت گرفته با رئیس مجلس به رغم تعطیلی نمایندگان در هفته آینده، مقرر شد که لایحه بودجه یکشنبه 17 آذر و دو روز پس از موعد قانونی به مجلس ارائه شود.

