آبگرفتگي معابر شرق تهران مهار شد

به گزارش خبرگزاری مهر، سعید طلوعی با اعلام این مطلب گفت: برای مقابله با آبگرفتگی معابر و خیابانهای سطح منطقه پیش بینی‌های لازم در مورد تجهیزات مورد نیاز زمان بارندگی برای انجام عملیات لایروبی با محوریت نواحی، طبق زمان بندی مشخص و معین انجام پذیرفته است.

وی افزود: همچنین در نقاط حساس و آبگیر، ماشین 137 مستقر شده است وبه صورت مدوام مدیران حوزه خدمات شهری و اجرایی کنترل مستمر در سطح نواحی را دارند.

طلوعی گفت: با تعریف محدوده کاری برای نواحی و استقرار تسهیلات ویژه؛ تلاش داریم در روزهای بارانی تردد شهروندان با سهولت انجام پذیرد.

شهردار منطقه 8 با اشاره به ایجاد کانالهای هدایت آبهای سطحی در شرق تهران تصریح کرد: مدیریت شهری منطقه با به کار گیری تمام توان و امکانات خود تلاش دارد در روزهای بارندگی از ورود هر گونه آبگرفتگی و اختلال در رفت و آمد شهروندان پیشگیری کند.

وی با تاکید بر مشارکت و همکاری شهروندان افزود: مشارکت جدی شهروندان در عدم تخلیه زباله و نخاله های ساختمانی در انهار باعث جلوگیری از آبگرفتگی در زمان بارش باران می شود.

طلوعی با اشاره به آماده باش گشت های ترافیکی در سطح محدوده افزود: اين خودروها به صورت 24 ساعته آماده خدمت رساني به شهروندان هستند.

شهردار منطقه 8 تصریح کرد: همچنین با شناسايي نقاط بحراني و گره هاي ترافيکي در سطح منطقه تلاش داريم بار ترافيکي در روزهاي بارندگي را روان سازیم.