به گزارش خبرنگار مهر، با استناد به مفاد بند 8 از فرآیند انتخاب تیم ملی كشتی فرنگی بزرگسالان و به تشخیص اعضای كادر فنی، محمد فقیری و سعید عبدولی می‌باید در مسابقات بین‌المللی جام یادگار امام (ره) شركت كند و در صورت كسب نتیجه مناسب (قرار گرفتن در موقعیت دو نفر برتر این رقابت‌ها در وزن ذیربط مطابق مفاد بند سوم از بخش ج فرآیند انتخاب تیم‌های ملی كشتی كشور در سال 1393) در این دوره از رقابت‌ها، مجوز حضور در انتخابی مرحله نهایی تیم ملی را بدست خواهد آورد.

لازم به توضیح است بر مبنای مفاد بند 9 بخش ج فرآیند مذكور، این کشتی‌گیران می‌توانند در رقابت‌های جام جهانی تیم ملی كشتی فرنگی بزرگسالان ایران را همراهی كنند ولیكن همراهی وی در صورت عدم حضور در جام یادگار امام (ره) و عدم كسب نتیجه لازم، مبنایی جهت حضور در مسابقات مرحله نهایی انتخابی تیم ملی محسوب نخواهد شد.

همچنین سایر كشتی گیران شركت كننده در رقابتهای جهانی بوداپست در صورت تمایل، با هماهنگی كادر فنی می‌توانند در رقابت‌های جام یادگار امام (ره) به عنوان مسابقه تداركاتی شركت كنند.

به گزارش خبرنگار مهر، از سوی كادر فنی تیم ملی كشتی آزاد بزرگسالان شرایط حضور دو كشتی گیر در مرحله نهایی انتخابی تیم‌ملی مشخص شد.

طبق اعلام کادرفنی تیم ملی کشتی آزاد و با استناد به مفاد بند 8 از فرآیند انتخاب تیم ملی كشتی آزاد بزرگسالان، مهدی تقوی می‌باید در مسابقات بین‌المللی جام تختی شركت كند و در صورت كسب نتیجه مناسب (قرار گرفتن در موقعیت دو نفر برتر این رقابت‌ها در وزن ذیربط مطابق مفاد بند سوم از بخش ج فرآیند انتخاب تیم‌های ملی كشتی كشور در سال 1393) در این دوره از رقابتها، مجوز حضور در انتخابی مرحله نهایی تیم ملی را بدست خواهد آورد.

ضمن اینکه بر مبنای مفاد بند 9 بخش ج فرآیند مذكور، تقوی می‌تواند در مسابقات جام جهانی تیم ملی كشتی آزاد بزرگسالان ایران را همراهی كند ولیكن همراهی وی در صورت عدم حضور در جام تختی و عدم كسب نتیجه لازم، مبنایی جهت حضور در مسابقات مرحله نهایی انتخابی تیم ملی محسوب نخواهد شد.

در ضمن كمیل قاسمی در صورت ارائه‌ عملكرد مناسب در مسابقات جام جهانی و اخذ نظر مثبت كادر فنی در این خصوص مجاز به شركت در مرحله نهایی انتخابی تیم ملی خواهد بود.

همچنین سایر كشتی گیران شركت كننده در رقابت‌های جهانی بوداپست در صورت تمایل، با هماهنگی كادر فنی می‌توانند در رقابت‌های جام تختی به عنوان مسابقه تداركاتی شركت كنند.



