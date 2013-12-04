  1. استانها
  2. کرمانشاه
۱۳ آذر ۱۳۹۲، ۱۲:۱۴

پاکرو خبر داد:

ایجاد اشتغال برای 200 مددجوی کمیته امداد کرمانشاه

ایجاد اشتغال برای 200 مددجوی کمیته امداد کرمانشاه

کرمانشاه - خبرگزاری مهر: مدیرکل کمیته امداد امام خمینی (ره) کرمانشاه از ایجاد اشتغال برای 200 مددجوی این کمیته طی مدت سپری شده از سال جاری خبر داد.

به گزارش خبرگزاری مهر، سیامک پاکرو روز چهارشنبه اظهار داشت: از ابتداي سال 1392 تاكنون طي تعامل كميته امداد امام خميني (ره) استان كرمانشاه با كارفرمايان زمينه فعاليت و اشتغال 200 مددجو اين استان در كارخانه ها، شركت ها و سازمان هاي خصوصي فراهم شده است.

كميته امداد امام خميني (ره) استان كرمانشاه در راستاي اشتغال و خودكفايي مددجويان تحت حمايت به آنان آموزش هاي فني و حرفه اي رايگان ارائه مي دهد.

پاكرو افزود: طي هشت ماهه نخست سالجاري جهت ارائه آموزش هاي فني و حرفه اي و حرفه آموزي مددجويان بالغ بر شش ميليارد ريال از منابع امدادي هزينه شده است.

وي تصريح كرد: آموزش هاي فني و حرفه اي ارائه شده به مددجويان شامل آموزش هاي بلند مدت(حداقل يك ماه)، كوتاه مدت(حداقل چهار ساعته)، حرفه آموزي دانش آموزان دبيرستاني و آموزش هاي استاد شاگردي است.

پاكرو با بيان اينكه سرانه هزينه آموزش هاي فني و حرفه اي بلند مدت براي هر مددجو هفت ميليون ريال است، خاطرنشان كرد: از ابتداي سالجاري تا پايان مهرماه قريب به 1800 مددجو تحت حمايت از آموزش هاي مختلف فني و حرفه اي بلند مدت برخوردار شده اند.

مدير كل كميته امداد امام خميني (ره) استان كرمانشاه يادآور شد: مددجويان متقاضي حرفه آموزي به آموزشگاه هاي آزاد، سازمان فني و حرفه اي، صنايع دستي، جهاد دانشگاهي و جهاد كشاورزي معرفي مي شوند كه پس از اتمام آموزش و اخذ مدرك فني و حرفه اي قادر به راه اندازي كسب و كار خواهند بود.

پاكرو خاطرنشان کرد: تا پايان مهرماه سال 1392 بالغ بر چهار هزار مددجو از آموزش هاي كوتاه مدت بهره مند شده اند.

وي در ادامه افزود: طي ارائه آموزش هاي فني و حرفه اي به دانش آموزان مددجو تحت حمايت كميته امداد بيش از یک هزار و 300 دانش آموز در رشته هاي مختلف داراي حرفه شده اند.

پاكرو با بيان اينكه آموزش هاي استاد- شاگردي به آموزشهايی اطلاق مي شود كه عموما مددجويان بي سواد به صورت عملي از استادان داراي حرفه كسب مي كنند، تصريح كرد: از ابتداي سالجاري تاكنون بالغ بر 580 كارآموز مددجو از آموزش هاي استاد - شاگردي بهره مند شده اند كه پس از اتمام آموزش ها تسهيلات اشتغالزايي كميته امداد در اختيار آنان قرار گرفته است.

وی تصريح كرد: كميته امداد امام خميني (ره) به مددجويان تحت حمايت داراي حرفه بالغ بر 150ميليون ريال وام خود اشتغالي اعطاء و يا با كارفرمايان جهت جذب مددجويان تعامل و ارتباط مستمر برقرار مي كند.

 

کد مطلب 2188650

برچسب‌ها

نظر شما

شما در حال پاسخ به نظر «» هستید.
  • نظرات حاوی توهین و هرگونه نسبت ناروا به اشخاص حقیقی و حقوقی منتشر نمی‌شود.
  • نظراتی که غیر از زبان فارسی یا غیر مرتبط با خبر باشد منتشر نمی‌شود.
    • captcha

    تازه‌ترین اخبار

    پربازدیدترین ها