ایجاد اشتغال برای 200 مددجوی کمیته امداد کرمانشاه

به گزارش خبرگزاری مهر، سیامک پاکرو روز چهارشنبه اظهار داشت: از ابتداي سال 1392 تاكنون طي تعامل كميته امداد امام خميني (ره) استان كرمانشاه با كارفرمايان زمينه فعاليت و اشتغال 200 مددجو اين استان در كارخانه ها، شركت ها و سازمان هاي خصوصي فراهم شده است.

كميته امداد امام خميني (ره) استان كرمانشاه در راستاي اشتغال و خودكفايي مددجويان تحت حمايت به آنان آموزش هاي فني و حرفه اي رايگان ارائه مي دهد.

پاكرو افزود: طي هشت ماهه نخست سالجاري جهت ارائه آموزش هاي فني و حرفه اي و حرفه آموزي مددجويان بالغ بر شش ميليارد ريال از منابع امدادي هزينه شده است.

وي تصريح كرد: آموزش هاي فني و حرفه اي ارائه شده به مددجويان شامل آموزش هاي بلند مدت(حداقل يك ماه)، كوتاه مدت(حداقل چهار ساعته)، حرفه آموزي دانش آموزان دبيرستاني و آموزش هاي استاد شاگردي است.

پاكرو با بيان اينكه سرانه هزينه آموزش هاي فني و حرفه اي بلند مدت براي هر مددجو هفت ميليون ريال است، خاطرنشان كرد: از ابتداي سالجاري تا پايان مهرماه قريب به 1800 مددجو تحت حمايت از آموزش هاي مختلف فني و حرفه اي بلند مدت برخوردار شده اند.

مدير كل كميته امداد امام خميني (ره) استان كرمانشاه يادآور شد: مددجويان متقاضي حرفه آموزي به آموزشگاه هاي آزاد، سازمان فني و حرفه اي، صنايع دستي، جهاد دانشگاهي و جهاد كشاورزي معرفي مي شوند كه پس از اتمام آموزش و اخذ مدرك فني و حرفه اي قادر به راه اندازي كسب و كار خواهند بود.

پاكرو خاطرنشان کرد: تا پايان مهرماه سال 1392 بالغ بر چهار هزار مددجو از آموزش هاي كوتاه مدت بهره مند شده اند.

وي در ادامه افزود: طي ارائه آموزش هاي فني و حرفه اي به دانش آموزان مددجو تحت حمايت كميته امداد بيش از یک هزار و 300 دانش آموز در رشته هاي مختلف داراي حرفه شده اند.

پاكرو با بيان اينكه آموزش هاي استاد- شاگردي به آموزشهايی اطلاق مي شود كه عموما مددجويان بي سواد به صورت عملي از استادان داراي حرفه كسب مي كنند، تصريح كرد: از ابتداي سالجاري تاكنون بالغ بر 580 كارآموز مددجو از آموزش هاي استاد - شاگردي بهره مند شده اند كه پس از اتمام آموزش ها تسهيلات اشتغالزايي كميته امداد در اختيار آنان قرار گرفته است.