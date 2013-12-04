حضور همزمان قالیباف، جلیلی و صفارهرندی در مراسم 16 آذر دانشگاه تهران

علی عبدی در گفتگو با خبرنگار مهر گفت: انجمن اسلامی دانشجویان مستقل دانشگاه تهران به مناسبت شصتمین سالگرد روز دانشجو برنامهای مشترک با بسیج دانشجویی دانشگاه تهران برگزار میکند.
وی ادامه داد: محمدباقر قالیباف شهردار تهران، سعید جلیلی عضو مجمع تشخیص مصلحت نظام و محمد حسین صفار هرندی عضو مجمع تشخیص مصلحت نظام در این مراسم سخنرانی خواهند کرد.
دبیر انجمن اسلامی دانشجویان مستقل دانشگاه تهران افزود: این مراسم روز شنبه 16 آذر ساعت 12.30 در تالار شهید چمران دانشکده فنی دانشگاه تهران برگزار میشود.
وی افزود: همچنین دراین مراسم جمشید جم سرود تاریخی یاردبستانی را به طور زنده اجرا خواهد کرد.
نظر شما