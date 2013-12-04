وجود 1600 روستای برفگیر در لرستان/ استقرار اکیپهای راهداری

شهرام ملکی در گفتگو با خبرنگار مهر اظهار داشت: در حال حاضر هزار و 665 روستای برفگیر در سطح استان لرستان وجود دارد.

وی با اشاره به اقدامات صورت گرفته برای بازگشایی محورهای روستایی استان لرستان در فصل زمستان و بارش برف سنگین تصریح کرد: استقرار اکیبهای راهداری در سطح محورهای برفگیر روستایی یکی از اقدامات صورت گرفته است.

مدیر کل راه و شهرسازی استان لرستان با اشاره راه اندازی مرکز پیام این اداره کل عنوان کرد: با راه اندازی این مرکز پیام که به صورت شبانه روزی فعال است مردم می توانند اطلاعات لازم در رابطه با وضعیت راههای استان را کسب کنند.

ملکی شماره تماس این مرکز پیام را 4206321- 0661 و تلفن گویای این اداره کل را 141 عنوان کرد.

وی همچنین بر ضرورت رعایت نکات ایمنی از سوی رانندگان در فصل سرما و هنگام بارش برف و باران در جاده های استان تاکید کرد و بیان داشت: رانندگان نیز هنگام سفر باید خودروهای خود را مجهز به زنجیر چرخ و تجهیزات لازم ایمنی کنند.

مدیر کل راه و شهرسازی استان لرستان همچنین بر ضرورت رعایت سرعت مطمئنه در محورهای استان به خصوص هنگام بارش برف و لغزندگی جاده ها از سوی رانندگان تاکید کرد.

